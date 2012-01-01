Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
6
7
8
10
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
22
17
3
2
50
20
30
54
22
14
6
2
74
26
48
48
22
11
7
4
47
26
21
40
22
11
5
6
50
27
23
38
22
9
5
8
37
28
9
32
22
8
5
9
36
50
-14
29
22
5
10
7
33
36
-3
25
22
7
3
12
34
44
-10
24
22
4
7
11
22
43
-21
19
22
5
4
13
26
50
-24
19
22
5
3
14
26
52
-26
18
22
3
8
11
21
54
-33
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
2
0
36
8
28
2
10
6
0
4
17
17
0
-2
10
4
1
5
16
24
-8
-2
10
4
4
2
19
16
3
-3
10
1
0
9
9
32
-23
-13
10
3
1
6
17
17
0
-17
Группа B
3
6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
1
2
16
11
5
22
10
5
2
3
18
11
7
17
10
3
5
2
11
9
2
14
10
3
3
4
13
12
1
12
10
2
3
5
7
14
-7
9
10
1
4
5
8
16
-8
7
Команда
2
4
5
6
7
8
10
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
9
1
1
45
14
31
28
11
6
3
2
27
15
12
21
11
5
3
3
27
15
12
18
11
5
3
3
20
18
2
18
11
4
4
3
20
14
6
16
11
4
4
3
17
14
3
16
11
4
2
5
16
15
1
14
11
4
2
5
21
22
-1
14
11
2
3
6
8
16
-8
9
11
2
2
7
10
25
-15
8
11
1
4
6
12
30
-18
7
11
1
2
8
10
25
-15
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
15
5
10
-11
5
2
2
1
10
8
2
-11
5
3
0
2
11
10
1
-11
5
0
1
4
5
17
-12
-14
5
0
0
5
5
16
-11
-16
5
1
0
4
5
7
-2
-24
Группа 2
4
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
0
2
5
7
-2
9
5
2
2
1
5
5
0
8
5
2
1
2
9
8
1
7
5
1
3
1
6
5
1
6
5
0
2
3
2
9
-7
2
5
0
1
4
1
11
-10
1
Команда
1
2
7
8
9
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
11
0
0
23
5
18
33
11
7
3
1
27
12
15
24
11
5
5
1
29
12
17
20
11
6
2
3
23
12
11
20
11
5
3
3
21
13
8
18
11
4
1
6
16
27
-11
13
11
3
2
6
16
25
-9
11
11
3
2
6
16
32
-16
11
11
3
1
7
13
22
-9
10
11
2
4
5
14
27
-13
10
11
2
4
5
9
24
-15
10
11
1
6
4
16
22
-6
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
11
7
4
-3
5
4
1
0
21
3
18
-11
5
2
2
1
9
8
1
-11
5
3
0
2
6
7
-1
-11
5
1
0
4
4
16
-12
-13
5
2
1
2
12
10
2
-20
Группа 2
4
6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
11
4
7
13
5
3
0
2
13
6
7
9
5
2
2
1
6
3
3
8
5
2
2
1
5
4
1
8
5
1
2
2
4
4
0
5
5
1
2
2
6
7
-1
5
❗ЛАСК: -27
❗Зальцбург: -24
❗Рапид: -20
❗Вольфсберг: -19
❗Штурм: -16
❗Хартберг: -15
❗Аустрия: -13
❗Альтах: -12
❗Адмира Ваккер: -10
❗Тироль: -10
❗Маттерсбург: -9
❗Санкт-Пельтен: -9
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире