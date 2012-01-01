Общая
Домашняя
Гостевая
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
1
2
17
6
11
51
10
4
3
3
14
11
3
49
10
5
1
4
16
11
5
48
10
4
2
4
16
15
1
41
10
2
2
6
14
25
-11
34
10
2
3
5
10
19
-9
32
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
7
1
6
14
6
3
1
2
11
6
5
10
6
2
0
4
5
12
-7
6
6
1
1
4
7
11
-4
4
Группа C
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
16
5
11
13
6
4
1
1
13
5
8
13
6
3
0
3
6
10
-4
9
6
0
0
6
2
17
-15
0
Группа D
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
1
4
7
3
0
1
2
1
5
-4
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
1
1
8
4
4
44
5
4
1
0
12
2
10
42
5
3
1
1
9
2
7
42
5
3
1
1
10
6
4
37
5
2
1
2
7
9
-2
30
5
1
1
3
7
11
-4
30
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
2
4
6
3
2
0
1
5
4
1
6
3
1
2
0
3
1
2
5
3
1
0
2
4
5
-1
3
Группа 2
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
2
8
9
3
2
1
0
6
1
5
7
3
2
0
1
4
3
1
6
3
0
0
3
2
9
-7
0
Группа 3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
4
0
4
6
1
0
1
0
1
1
0
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
1
2
2
6
7
-1
39
5
3
0
2
5
4
1
38
5
2
0
3
7
9
-2
38
5
1
1
3
6
9
-3
31
5
1
1
3
7
14
-7
30
5
0
2
3
3
10
-7
25
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
4
0
4
9
3
1
1
1
5
4
1
4
3
0
1
2
3
6
-3
1
3
0
0
3
0
8
-8
0
Группа 2
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
7
4
3
6
3
1
1
1
6
3
3
4
3
1
0
2
2
7
-5
3
3
0
0
3
0
8
-8
0
Группа 3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
0
1
0
1
1
0
1
2
0
0
2
0
4
-4
0
❗Андерлехт: 29
❗Стандард: 34
❗Брюгге: 32
❗Локерен: 26
❗Зюлте-Варегем: 27
❗Генк: 23
❗Оуд-Хеверли: 3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире