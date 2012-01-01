Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Монс - турнирная таблица

Монс
Стадион:
Шарль Тондро
Сайт:
http://www.raec-mons.be/html/index.php
Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
Андерлехт
2
Стандард
3
Брюгге
4
Зюлте-Варегем
5
Локерен
6
Генк
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
1
2
17
6
11
51
10
4
3
3
14
11
3
49
10
5
1
4
16
11
5
48
10
4
2
4
16
15
1
41
10
2
2
6
14
25
-11
34
10
2
3
5
10
19
-9
32
Группа B
1
Остенде
2
Гент
3
Льерс
4
Беверен
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
7
1
6
14
6
3
1
2
11
6
5
10
6
2
0
4
5
12
-7
6
6
1
1
4
7
11
-4
4
Группа C
1
Кортрейк
2
Шарлеруа
3
Мехелен
4
Серкль Брюгге
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
16
5
11
13
6
4
1
1
13
5
8
13
6
3
0
3
6
10
-4
9
6
0
0
6
2
17
-15
0
Группа D
1
Оуд-Хеверли
2
Монс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
1
4
7
3
0
1
2
1
5
-4
1
Команда
1
Стандард
2
Андерлехт
3
Брюгге
4
Зюлте-Варегем
5
Генк
6
Локерен
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
1
1
8
4
4
44
5
4
1
0
12
2
10
42
5
3
1
1
9
2
7
42
5
3
1
1
10
6
4
37
5
2
1
2
7
9
-2
30
5
1
1
3
7
11
-4
30
Группа 1
1
Гент
2
Льерс
3
Остенде
4
Беверен
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
2
4
6
3
2
0
1
5
4
1
6
3
1
2
0
3
1
2
5
3
1
0
2
4
5
-1
3
Группа 2
1
Кортрейк
2
Шарлеруа
3
Мехелен
4
Серкль Брюгге
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
2
8
9
3
2
1
0
6
1
5
7
3
2
0
1
4
3
1
6
3
0
0
3
2
9
-7
0
Группа 3
1
Оуд-Хеверли
2
Монс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
4
0
4
6
1
0
1
0
1
1
0
1
Команда
1
Стандард
2
Андерлехт
3
Брюгге
4
Зюлте-Варегем
5
Локерен
6
Генк
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
1
2
2
6
7
-1
39
5
3
0
2
5
4
1
38
5
2
0
3
7
9
-2
38
5
1
1
3
6
9
-3
31
5
1
1
3
7
14
-7
30
5
0
2
3
3
10
-7
25
Группа 1
1
Остенде
2
Гент
3
Беверен
4
Льерс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
4
0
4
9
3
1
1
1
5
4
1
4
3
0
1
2
3
6
-3
1
3
0
0
3
0
8
-8
0
Группа 2
1
Шарлеруа
2
Кортрейк
3
Мехелен
4
Серкль Брюгге
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
7
4
3
6
3
1
1
1
6
3
3
4
3
1
0
2
2
7
-5
3
3
0
0
3
0
8
-8
0
Группа 3
1
Оуд-Хеверли
2
Монс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
0
1
0
1
1
0
1
2
0
0
2
0
4
-4
0

❗Андерлехт: 29

❗Стандард: 34

❗Брюгге: 32

❗Локерен: 26

❗Зюлте-Варегем: 27

❗Генк: 23

❗Оуд-Хеверли: 3

И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
1
Акинфеев рассказал, как идет его восстановление от травмы
09:58
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
8
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
1
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
8
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
8
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+