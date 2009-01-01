Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
4
11
12
13
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
23
8
3
69
24
45
77
34
20
8
6
61
34
27
68
34
15
11
8
58
41
17
56
34
15
10
9
50
40
10
55
34
14
8
12
43
33
10
50
34
13
11
10
57
54
3
50
34
14
8
12
42
41
1
50
34
14
8
12
48
49
-1
50
34
13
10
11
44
35
9
49
34
13
10
11
49
48
1
49
34
13
5
16
42
39
3
44
34
13
5
16
44
56
-12
44
34
10
12
12
28
34
-6
42
34
12
6
16
34
45
-11
42
34
10
9
15
32
42
-10
39
34
8
9
17
35
49
-14
33
34
8
8
18
31
52
-21
32
34
2
6
26
24
75
-51
12
Команда
6
10
11
12
14
15
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
14
3
0
39
12
27
45
17
13
3
1
38
14
24
42
17
11
3
3
30
21
9
36
17
9
7
1
31
15
16
34
17
9
6
2
32
16
16
33
17
10
3
4
29
19
10
33
17
10
2
5
34
24
10
32
17
9
3
5
24
13
11
30
17
8
4
5
28
19
9
28
17
8
4
5
20
12
8
28
17
7
7
3
25
20
5
28
17
7
7
3
17
13
4
28
17
8
4
5
18
16
2
28
17
7
6
4
19
18
1
27
17
6
4
7
24
27
-3
22
17
5
3
9
15
24
-9
18
17
5
3
9
16
27
-11
18
17
1
4
12
8
34
-26
7
Команда
5
10
13
14
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
10
5
2
31
10
21
35
17
5
9
3
24
17
7
24
17
7
3
7
19
21
-2
24
17
6
5
6
22
22
0
23
17
5
7
5
21
21
0
22
17
6
4
7
24
25
-1
22
17
6
4
7
32
34
-2
22
17
5
6
6
24
23
1
21
17
5
5
7
19
20
-1
20
17
5
1
11
14
20
-6
16
17
4
4
9
17
32
-15
16
17
5
1
11
17
34
-17
16
17
3
5
9
15
25
-10
14
17
3
5
9
11
21
-10
14
17
3
3
11
13
24
-11
12
17
2
5
10
11
22
-11
11
17
2
2
13
14
35
-21
8
17
1
2
14
16
41
-25
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире