Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
20
6
0
65
12
53
66
26
17
5
4
71
21
50
56
26
16
6
4
47
17
30
54
26
13
6
7
40
31
9
45
26
11
9
6
35
22
13
42
25
8
11
6
33
33
0
35
26
9
7
10
39
43
-4
34
26
6
10
10
27
38
-11
28
26
7
5
14
24
64
-40
26
26
6
8
12
20
40
-20
26
26
5
9
12
22
31
-9
24
25
3
11
11
15
31
-16
20
26
3
10
13
22
47
-25
19
26
3
5
18
25
55
-30
14
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
9
4
0
30
5
25
31
13
9
3
1
34
6
28
30
13
8
2
3
22
10
12
26
13
7
4
2
24
11
13
25
13
7
3
3
25
17
8
24
13
6
2
5
15
23
-8
20
13
5
5
3
19
18
1
20
13
4
6
3
15
17
-2
18
13
4
4
5
21
17
4
16
12
3
6
3
9
10
-1
15
13
4
2
7
13
15
-2
14
13
3
4
6
11
19
-8
13
13
2
6
5
11
20
-9
12
13
3
3
7
20
28
-8
12
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
11
2
0
35
7
28
35
13
9
2
2
23
6
17
29
13
8
2
3
37
15
22
26
13
6
3
4
15
14
1
21
13
5
3
5
18
26
-8
18
13
3
7
3
13
12
1
16
12
3
6
3
14
15
-1
15
13
3
4
6
9
21
-12
13
13
1
7
5
9
16
-7
10
13
2
4
7
12
21
-9
10
13
1
4
8
11
27
-16
7
13
1
3
9
9
41
-32
6
13
0
5
8
6
21
-15
5
13
0
2
11
5
27
-22
2
❗Карпаты: -9
❗Карпаты: -6
❗Карпаты: -3
❗Волынь: -9
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире