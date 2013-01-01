Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
3
5
8
9
12
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
18
9
3
63
31
32
63
30
16
8
6
64
32
32
56
30
15
8
7
49
35
14
53
30
15
6
9
49
34
15
51
30
15
5
10
53
45
8
50
30
14
7
9
39
34
5
49
30
12
11
7
47
36
11
47
30
12
7
11
44
42
2
43
30
12
6
12
43
43
0
42
30
11
7
12
33
33
0
40
30
8
9
13
49
60
-11
33
30
10
2
18
34
57
-23
32
30
7
7
16
35
59
-24
28
30
5
12
13
37
50
-13
27
30
6
9
15
29
52
-23
27
30
5
5
20
28
53
-25
20
Команда
1
2
3
6
8
10
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
10
4
1
32
17
15
34
15
10
2
3
36
14
22
32
15
9
4
2
26
12
14
31
15
8
6
1
27
12
15
30
15
8
5
2
27
16
11
29
15
9
2
4
26
21
5
29
15
7
4
4
17
10
7
25
15
7
3
5
22
18
4
24
15
6
4
5
22
20
2
22
15
6
3
6
24
25
-1
21
15
6
3
6
23
27
-4
21
15
5
5
5
29
27
2
20
15
5
3
7
16
24
-8
18
15
6
0
9
20
28
-8
18
15
3
7
5
17
22
-5
16
15
4
4
7
15
24
-9
16
Команда
1
3
4
5
7
9
11
13
14
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
9
5
1
37
19
18
32
15
8
3
4
17
14
3
27
15
6
6
3
28
18
10
24
15
6
4
5
20
17
3
22
15
6
3
6
27
24
3
21
15
7
0
8
22
22
0
21
15
5
4
6
17
18
-1
19
15
4
6
5
20
20
0
18
15
5
3
7
21
25
-4
18
15
4
3
8
16
23
-7
15
15
4
2
9
14
29
-15
14
15
3
4
8
20
33
-13
13
15
2
5
8
20
28
-8
11
15
2
5
8
14
28
-14
11
15
1
4
10
12
32
-20
7
15
0
2
13
12
29
-17
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире