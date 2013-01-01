Бельгия. Про-Лига. 2018/2019 Бельгия. Плей-офф. 2017/2018 Бельгия. Плей-офф. За место в Лиге Европы 2017/2018 Бельгия. Про-Лига. 2017/2018 Бельгия. Плей-офф. За место в Лиге Европы 2016/2017 Бельгия. Про-Лига. 2016/2017 Бельгия. Плей-офф. Финал за место в Лиге Европы 2015/2016 Бельгия. Плей-офф. За место в Лиге Европы 2015/2016 Бельгия. Про-Лига. 2015/2016 Бельгия. Плей-офф. За место в Лиге Европы 2014/2015 Бельгия. Плей-офф. 2014/2015 Лига Европы. Квалификация 2014/2015 Бельгия. Про-Лига. 2014/2015 Суперкубок Бельгии. 2014 Бельгия. Плей-офф. 2013/2014 Бельгия. Про-Лига. 2013/2014 Бельгия. Плей-офф. 2012/2013 Товарищеские матчи. 2013 Лига Европы. Квалификация 2012/2013 Бельгия. Про-Лига. 2012/2013 Суперкубок Бельгии. 2012 Бельгия. Плей-офф. Плей-офф 2011/2012 Бельгия. Жюпиле Про-Лига. 2011/2012 Бельгия. Жюпиле Про-Лига. Плей-офф I 2010/2011 Бельгия. Жюпиле Про-Лига. 2010/2011 Чемпионат Бельгии. Плей-офф II - A 2009/2010 Чемпионат Бельгии. 2009/2010