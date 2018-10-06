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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Локерен - Кортрейк
Локерен - Кортрейк: обзор матча 06 октября 2018
Локерен
06.10.2018, суббота, 21:00
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
1 : 3
Завершен
Кортрейк
14'
М. Мирич
58'
К. Д'Хаен
90+3'
И. Уали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локерен - Кортрейк
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
И. Уали
68'
Желтая карточка
К. Д'Хаен
58'
ГОЛ! 1:1!
К. Д'Хаен
Желтая карточка
К. Овермейре
56'
55'
Желтая карточка
Л. Азуни
ГОЛ! 1:0!
М. Мирич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локерен
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
7
Киллиан Овермейре
ЦП
14
Гуус Хуппертс
ЦП
21
Марко Мирич
ЦФ
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Кортрейк
1
Томас Камински
ВР
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
5
Ларри Азуни
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
23
Кристоф Лепуан
ЦП
Главный тренер
Бернд Шторк
Локерен
13
Давино Верхульст
ВР
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
22
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
7
Антон Сарока
ЦФ
Кортрейк
89
Себастьян Брюззезе
ВР
10
Кану
ЦП
26
Элохим Роллан
ЦП
27
Идир Уали
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
2-1-2-1
20
Бен Харуш
3
Дешахт
23
Маречек
7
Овермейре
14
Хуппертс
21
Мирич
1-4
1
Камински
28
ван дер Брюгген
4
де Сар
30
Д'Хаен
23
Лепуан
5
Азуни
Остались в запасе
Локерен
Кортрейк
13
Давино Верхульст
ВР
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
22
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
7
Антон Сарока
ЦФ
Главный тренер
Рунар Кристинссон
89
Себастьян Брюззезе
ВР
10
Кану
ЦП
26
Элохим Роллан
ЦП
27
Идир Уали
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
13
Давино Верхульст
ВР
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
22
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
7
Антон Сарока
ЦФ
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
10
Кану
ЦП
26
Элохим Роллан
ЦП
27
Идир Уали
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Локерен - Кортрейк
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Локерен
3 : 1
17.03.2019
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
1 : 0
10.03.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Локерен
1 : 2
03.03.2019
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
23.02.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Стандард
3 : 1
15.02.2019
Локерен
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
- : -
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
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