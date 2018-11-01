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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Локерен
Андерлехт - Локерен: обзор матча 01 ноября 2018
Андерлехт
01.11.2018, четверг, 16:30
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Локерен
59'
Л. Димата
53'
О. Дешахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Локерен
ГОЛ! 1:1!
Л. Димата
59'
53'
ГОЛ! 0:1!
О. Дешахт
Пас отдал
А. Фрейр Скуласон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Томас Дидийон
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
8
Евгений Макаренко
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
Локерен
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
14
Гуус Хуппертс
ЦП
7
Киллиан Овермейре
ЦП
22
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
21
Марко Мирич
ЦФ
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
17
Ноуледж Мусона
АП
18
Иван Сантини
ЦФ
Локерен
13
Давино Верхульст
ВР
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
14
Мехди Терки
ЦП
7
Антон Сарока
ЦФ
1-4-1-1
1
Дидийон
22
Враньеш
8
Макаренко
16
Сайеф
16
Геркенс
24
Кумс
11
Баккали
11
Димата
1-1-3-1
3
Дешахт
23
Маречек
14
Хуппертс
7
Овермейре
22
Скуласон
21
Мирич
Остались в запасе
Андерлехт
Локерен
17
Ноуледж Мусона
АП
23
Франк Букс
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
18
Иван Сантини
ЦФ
13
Давино Верхульст
ВР
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
14
Мехди Терки
ЦП
7
Антон Сарока
ЦФ
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Остались в запасе
17
Ноуледж Мусона
АП
23
Франк Букс
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
18
Иван Сантини
ЦФ
Остались в запасе
13
Давино Верхульст
ВР
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
14
Мехди Терки
ЦП
7
Антон Сарока
ЦФ
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Статистика матча Андерлехт - Локерен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Локерен
3 : 1
17.03.2019
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
1 : 0
10.03.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Локерен
1 : 2
03.03.2019
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
23.02.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Стандард
3 : 1
15.02.2019
Локерен
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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