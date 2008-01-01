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Ле Ман - результаты матчей
Ле Ман
Лига 1 2025/2026
Стадион:
Омниспорт Леон-Боли
Сайт:
http://www.muc72.fr
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Франция. Лига 1. 2008/2009
Франция. Лига 1. 2007/2008
13.09 | 18:15
Ле Ман
2 : 2
Ланс
05.09 | 21:45
Ницца
1 : 1
Ле Ман
30.08 | 18:15
Ренн
3 : 2
Ле Ман
22.08 | 21:45
Ле Ман
2 : 2
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