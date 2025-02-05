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€ 15 млн
Ле Ман - новости команды
Ле Ман
Лига 1 2025/2026
Стадион:
Омниспорт Леон-Боли
Сайт:
http://www.muc72.fr
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Таблица
«Ле Ман» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Ле Ман» – «Ланс»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Франции 2026/2027
12 сентября
Трансляция
«Ницца» – «Ле Ман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Ницца» – «Ле-Ман»: кто победит в матче 3-го тура Лиги 1 2026/2027
4 сентября
«Ренн» – «Ле Ман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Ренн» – «Ле-Ман»: кто победит в матче 2-го тура Лиги 1 2026/2027
29 августа
Трансляция
«Ле Ман» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Ле Ман» – «Брест»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Франции 2026/2027
21 августа
Два клуба Лиги 1 включили в шорт-листы российского игрока
5 августа
Клуб Куртуа и Джоковича вышел в Лигу 1, экс-клуб Черенкова и Бубнова вылетел из плей-офф
15 мая
Фанаты сорвали выход клуба Куртуа и Джоковича в Лигу 1
11 мая
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
5 мая
5
Куртуа вложился во французский клуб
20 февраля
Луис Энрике отметил сейв Сафонова в матче Кубка Франции
2025.02.05 09:49
1
Видео
Сумасшедший сейв Сафонова на 90-й минуте с «Ле Маном»
2025.02.05 09:10
13
Кубок Франции. «ПСЖ» прошел в 1/4 финала, обыграв «Ле Ман» (2:0); Сафонов отстоял на ноль
2025.02.05 01:08
1
Как сыграет Сафонов? Спортс’’ вместе с телеканалом «Старт» бесплатно покажет матч Кубка Франции «Ле Ман» – «ПСЖ»
2025.02.04 23:20
Сафонов может сыграть за «ПСЖ» впервые в 2025 году
2025.02.04 20:33
1
Кубок лиги. «ПСЖ» разгромил «Ле Ман», «Лион» – «Тулузу» и другие результаты
2019.12.19 01:01
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