Матч 2-го тура французской Лиги 1 между «Ренном» и «Ле-Маном» пройдет 30 августа в Ренне на стадионе «Роазон Парк». Обе команды стартовали с ничьих – «Ренн» дома сыграл 2:2 с ПСЖ, а «Ле-Ман» в гостях разошелся миром с «Брестом» (2:2). При этом «Ренн» не проигрывает дома в пяти последних матчах Лиги 1, а «Ле-Ман» в гостях четырежды подряд играет вничью. Сможет ли «Ренн» взять первые три очка в сезоне или «Ле-Ман» продолжит свою ничейную серию?

Кто победит в матче

«Ренн» подходит к игре в хорошей форме – команда не проигрывает в пяти последних домашних матчах в Лиге 1, а также в десяти из двенадцати последних очных встреч с «Ле-Маном». В атаке хозяева действуют результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 2,0 гола за встречу, а голевая серия насчитывает уже четырнадцать матчей подряд. Однако оборона «Ренна» вызывает тревогу – пропускают в среднем 2,4 гола за игру, причем команда пропускает в одиннадцати последних матчах подряд. Это дает сопернику шансы на гол, но общая мощь атаки и домашний стадион делают «Ренн» явным фаворитом.

«Ле-Ман» также начал сезон с ничьей, но его гостевые матчи в Лиге 1 традиционно заканчиваются без победителя – четыре последних выездных матча завершились вничью. В атаке гости забивают в среднем 1,2 гола за игру, а в очных встречах с «Ренном» забивали в шести из восьми последних матчей. Оборона «Ле-Мана» выглядит надежнее, чем у соперника: в среднем за пять последних игр они пропускают 0,8 гола за встречу. Однако выездная серия без побед и общее преимущество «Ренна» в личных встречах ставят под сомнение способность гостей переломить ход игры.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Ренн». Хозяева имеют подавляющее преимущество в очных встречах, мощную атаку и стабильно забивают дома, тогда как «Ле-Ман» часто довольствуется ничьими на выезде. Однако из-за слабой обороны «Ренна» гости наверняка смогут отличиться, но победа останется за хозяевами.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Ренн» имеет значительный перевес – 7 побед против 3 у «Ле-Мана» при 6 ничьих. Однако последние очные матчи датируются 2011 годом (Кубок лиги) и 2009–2010 годами в Лиге 1, так что эта статистика скорее историческая. Тем не менее текущая форма «Ренна» лучше – он не проигрывает дома и забивает в каждом матче, а «Ле-Ман» на выезде в последнее время только ничьи. Это дает хозяевам психологическое преимущество перед игрой на «Роазон Парке».

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ренна» с форой (-1.5). Хозяева имеют мощную атаку, регулярно забивают и не проигрывают на своем поле, тогда как «Ле-Ман» на выезде часто играет вничью, но вряд ли сможет устоять против такого соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Ренна» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.13. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Лиги 1 между «Ренном» и «Ле-Маном» состоится 30 августа в Ренне на стадионе «Роазон Парк» и начнется в 18:15 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Okko.