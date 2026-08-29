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«Ренн» – «Ле-Ман»: кто победит в матче 2-го тура Лиги 1 2026/2027

29 августа 2026 9:13
Ренн - Ле Ман
30 авг. 2026, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.13
Победа «Ренна» с форой (-1.5)
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Матч 2-го тура французской Лиги 1 между «Ренном» и «Ле-Маном» пройдет 30 августа в Ренне на стадионе «Роазон Парк». Обе команды стартовали с ничьих – «Ренн» дома сыграл 2:2 с ПСЖ, а «Ле-Ман» в гостях разошелся миром с «Брестом» (2:2). При этом «Ренн» не проигрывает дома в пяти последних матчах Лиги 1, а «Ле-Ман» в гостях четырежды подряд играет вничью. Сможет ли «Ренн» взять первые три очка в сезоне или «Ле-Ман» продолжит свою ничейную серию?

Кто победит в матче

«Ренн» подходит к игре в хорошей форме – команда не проигрывает в пяти последних домашних матчах в Лиге 1, а также в десяти из двенадцати последних очных встреч с «Ле-Маном». В атаке хозяева действуют результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 2,0 гола за встречу, а голевая серия насчитывает уже четырнадцать матчей подряд. Однако оборона «Ренна» вызывает тревогу – пропускают в среднем 2,4 гола за игру, причем команда пропускает в одиннадцати последних матчах подряд. Это дает сопернику шансы на гол, но общая мощь атаки и домашний стадион делают «Ренн» явным фаворитом.

«Ле-Ман» также начал сезон с ничьей, но его гостевые матчи в Лиге 1 традиционно заканчиваются без победителя – четыре последних выездных матча завершились вничью. В атаке гости забивают в среднем 1,2 гола за игру, а в очных встречах с «Ренном» забивали в шести из восьми последних матчей. Оборона «Ле-Мана» выглядит надежнее, чем у соперника: в среднем за пять последних игр они пропускают 0,8 гола за встречу. Однако выездная серия без побед и общее преимущество «Ренна» в личных встречах ставят под сомнение способность гостей переломить ход игры.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Ренн». Хозяева имеют подавляющее преимущество в очных встречах, мощную атаку и стабильно забивают дома, тогда как «Ле-Ман» часто довольствуется ничьими на выезде. Однако из-за слабой обороны «Ренна» гости наверняка смогут отличиться, но победа останется за хозяевами.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Ренн» имеет значительный перевес – 7 побед против 3 у «Ле-Мана» при 6 ничьих. Однако последние очные матчи датируются 2011 годом (Кубок лиги) и 2009–2010 годами в Лиге 1, так что эта статистика скорее историческая. Тем не менее текущая форма «Ренна» лучше – он не проигрывает дома и забивает в каждом матче, а «Ле-Ман» на выезде в последнее время только ничьи. Это дает хозяевам психологическое преимущество перед игрой на «Роазон Парке».

Личные встречи
Побед - 4 (44%)
Ничьих - 5 (56%)
Побед - 0 (0%)
18
Забитых мячей
11
2
В среднем за матч
1.22
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
3 : 2
30.08.2026
Ле Ман
Самая крупная ничья
Франция. Лига 1, 28 тур
Ле Ман
2 : 2
14.03.2009
Ренн
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
3 : 2
30.08.2026
Ле Ман
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
Ле Ман
0 : 0
26.10.2011
Ренн
Франция. Лига 1, 30 тур
Ле Ман
1 : 3
28.03.2010
Ренн
Франция. Лига 1, 14 тур
Ренн
2 : 1
21.11.2009
Ле Ман
Франция. Лига 1, 28 тур
Ле Ман
2 : 2
14.03.2009
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
2 : 2
25.10.2008
Ле Ман
Кубок Французской Лиги, 1/16 финала
Ренн
2 : 2
24.09.2008
Ле Ман
Франция. Лига 1, 29 тур
Ле Ман
1 : 1
15.03.2008
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
3 : 0
20.10.2007
Ле Ман
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ренн
16
Николя Леметр
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
22
Исса Сумаре
ЛВ
21
Валантен Ронжье
(К) ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
28
Адриен Томассон
АП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
22
Эстебан Леполь
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Ле Ман
98
Николя Косик
ВР
22
Люка Калода
ЛЗ
15
Ноа Буассе
ЦЗ
21
Тео Эйум
ЦЗ
5
Гарольд Войер
ЦЗ
8
Александр Лоре
(К) ЦП
29
Lucas Bretelle
ЦП
11
Адиль Бурабаа
ЦП
18
Лука Буаде
ПП
25
Дам Гуйе
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
Ренн
60
Килиан Белаццуг
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
4
Брайан Рейнолдс
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
95
Махди Камара
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
65
Henrick Do Marcolino
ЦФ
Ле Ман
16
Рауль Торренте
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
44
Милан Робен
ЦП
23
Daouda Traore
ЦП
20
Уильям Хархуз
ЦФ
10
Жан Веркрюйсс
ЦФ
9
Антуан Рабийяр
ЦФ
1
Эван Хатфут
ЦФ
3-1-3-3
16
Леметр
26
Мерлен
48
Айт-Будлаль
4
Крессуэлл
21
Ронжье
22
Сумаре
28
Томассон
11
Аль-Тамари
22
Леполь
95
Франковски
17
Шиманьски
4-4-2
98
Косик
15
Буассе
21
Эйум
5
Войер
22
Калода
18
Буаде
29
11
Бурабаа
8
Лоре
14
Мафута
25
Гуйе
17
Шиманьски
95
Камара
95
Камара
17
Шиманьски
22
Сумаре
70
Норден
70
Норден
22
Сумаре
21
Ронжье
10
Бляс
10
Бляс
21
Ронжье
11
Аль-Тамари
12
Майенда
12
Майенда
11
Аль-Тамари
26
Мерлен
18
Нагида
18
Нагида
26
Мерлен
22
Калода
19
Сидибе
19
Сидибе
22
Калода
11
Бурабаа
44
Робен
44
Робен
11
Бурабаа
10
Веркрюйсс
10
Веркрюйсс
25
Гуйе
9
Рабийяр
9
Рабийяр
25
Гуйе
98
Косик
1
Хатфут
1
Хатфут
98
Косик
Остались в запасе
Ренн
Ле Ман
24
Антони Руо
ЦЗ
65
Henrick Do Marcolino
ЦФ
60
Килиан Белаццуг
ВР
4
Брайан Рейнолдс
ПЗ
Главный тренер
Франк Эз
16
Рауль Торренте
ЦЗ
23
Daouda Traore
ЦП
7
Билал Браими
ЛВ
20
Уильям Хархуз
ЦФ
Остались в запасе
24
Антони Руо
ЦЗ
65
Henrick Do Marcolino
ЦФ
60
Килиан Белаццуг
ВР
4
Брайан Рейнолдс
ПЗ
Остались в запасе
16
Рауль Торренте
ЦЗ
23
Daouda Traore
ЦП
7
Билал Браими
ЛВ
20
Уильям Хархуз
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Ренн
Точно не сыграют
Брис Самба
ВР
Ле Ман
Точно не сыграют
R. Bamba
ЦП
Эрван Коля
ЛВ
Яссер Ларуки
ЛЗ
Самуэль Йоху
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ренна» с форой (-1.5). Хозяева имеют мощную атаку, регулярно забивают и не проигрывают на своем поле, тогда как «Ле-Ман» на выезде часто играет вничью, но вряд ли сможет устоять против такого соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Ренна» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.13. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Лиги 1 между «Ренном» и «Ле-Маном» состоится 30 августа в Ренне на стадионе «Роазон Парк» и начнется в 18:15 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Okko.

«Ренн» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн.

2.13
Победа «Ренна» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Ле Ман Ренн
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