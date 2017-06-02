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02.06.2017 20:55Дзюба не станет победителем Кубка конфедераций. Фурсенко покушается на гимн «Зенита». Дайджест событий дняЗюганову не нравятся легионеры в РФПЛ. «Зенит» хочет купить 100-миллионного Белотти. Кубок конфедераций все-таки покажут в России. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.7
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18.07.2016 09:55Современный футбол уже приучил нас к неожиданностям, за это мы его и любим. Но в последнее время футбольные форс-мажоры приводят нас в те страны, которые раньше не были замечены в беспредельных расправах над фаворитами. Вспоминаем, что происходило в разные годы на ранних стадиях еврокубков.11