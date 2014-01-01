Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
5
8
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
11
2
0
39
7
32
35
13
8
3
2
30
13
17
27
13
7
4
2
33
25
8
25
13
6
4
3
26
17
9
22
13
4
6
3
30
23
7
18
13
5
2
6
19
23
-4
17
13
4
2
7
12
23
-11
14
13
4
2
7
13
25
-12
14
13
3
3
7
12
25
-13
12
13
1
7
5
11
17
-6
10
13
2
4
7
13
24
-11
10
13
2
3
8
12
28
-16
9
Команда
2
5
8
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
16
2
14
13
7
4
1
2
18
14
4
13
8
3
2
3
9
11
-2
11
7
3
1
3
13
11
2
10
7
2
3
2
12
9
3
9
7
2
3
2
9
9
0
9
6
2
2
2
9
9
0
8
5
2
2
1
14
7
7
8
6
2
1
3
9
14
-5
7
7
1
2
4
7
16
-9
5
7
1
1
5
4
18
-14
4
6
0
2
4
2
8
-6
2
Команда
2
3
6
7
8
9
10
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
7
1
0
23
5
18
22
8
6
1
1
16
6
10
19
6
3
3
0
15
11
4
12
6
3
3
0
13
6
7
12
7
3
0
4
10
14
-4
9
6
2
3
1
18
14
4
9
7
1
5
1
9
9
0
8
7
2
1
4
4
11
-7
7
6
1
2
3
6
8
-2
5
6
1
2
3
8
10
-2
5
5
1
0
4
3
12
-9
3
6
1
0
5
3
16
-13
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире