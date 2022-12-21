- 21 декабря 2022
- 18:48 «Локомотив» интересуется 26-летним колумбийцем Камбиндо
- 11 сентября 2019
- 13:21 Видео Фанаты «Атлетико Насьональ» устроили массовую драку с мачете. «Спартак» сыграет с колумбийским клубом зимой 4
- 5 марта 2018
- 13:47 Далот и Бустос могут заменить Рафинью в «Баварии» 2
- 6 января 2018
- 11:58 «Аякс» подписал контракт с аргентинским защитником Тальяфико
- 31 декабря 2017
- 14:59 Агуэро может вернуться в «Индепендьенте» после ЧМ-2018 2
- 9 ноября 2017
- 07:31 Агуэро рассматривает вариант возвращения в «Индепендьенте» 2
- 22 августа 2017
- 19:47 Агент – о предстоящем переходе Ригони в «Зенит»: «У Эмилиано все должно хорошо сложиться в России» 1
- 20 августа 2017
- 20:35 Агент: «Ригони перешел в «Зенит» 34
- 18 августа 2017
- 22:47 Тренер «Индепендьенте» рассказал о срыве трансфера Ригони в «Зенит» 6
- 13 августа 2017
- 16:03 Агент: «Шансы Ригони перейти в «Зенит» равняются 98 процентам» 5
- 29 июля 2017
- 22:13 Агент: «Все хорошо, Ригони станет игроком «Зенита»! Дайте время завершить сделку» 4
- 16:02 Источник: зарплата Ригони в «Зените» составит 1,5 миллиона 4
- 27 июля 2017
- 13:04 Агент: «Сделка по переходу Ригони в «Зенит» была завершена еще вчера» 4
- 09:15 Ригони обойдется «Зениту» в 10 миллионов 3
- 18 июля 2017
- 14:34 «Зенит» ведет переговоры о переходе полузащитника «Индепендьенте» 7
- 30 мая 2017
- 10:02 Полузащитник «Порту» Кинтеро может продолжить карьеру в России 5
- 29 марта 2016
- 07:13 Билья: «Планирую провести в Европе еще несколько сезонов»
- 10 марта 2016
- 12:22 Агуэро назвал примерную дату завершения карьеры 2