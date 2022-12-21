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Колумбия. Примера А
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Индепендьенте
Новости
€ 1 млн
Индепендьенте - новости команды
Медельин
Колумбия. Примера А
Стадион:
Атанасио Хиральдот
Сайт:
http://www.dim.com.co/
Тренер:
Алехандро Рестрепо
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Расписание
Таблица
«Локомотив» интересуется 26-летним колумбийцем Камбиндо
2022.12.21 18:48
Видео
Фанаты «Атлетико Насьональ» устроили массовую драку с мачете. «Спартак» сыграет с колумбийским клубом зимой
2019.09.11 13:21
4
Далот и Бустос могут заменить Рафинью в «Баварии»
2018.03.05 13:47
2
«Аякс» подписал контракт с аргентинским защитником Тальяфико
2018.01.06 11:58
Агуэро может вернуться в «Индепендьенте» после ЧМ-2018
2017.12.31 14:59
2
Агуэро рассматривает вариант возвращения в «Индепендьенте»
2017.11.09 07:31
2
Агент – о предстоящем переходе Ригони в «Зенит»: «У Эмилиано все должно хорошо сложиться в России»
2017.08.22 19:47
1
Агент: «Ригони перешел в «Зенит»
2017.08.20 20:35
34
Тренер «Индепендьенте» рассказал о срыве трансфера Ригони в «Зенит»
2017.08.18 22:47
6
Агент: «Шансы Ригони перейти в «Зенит» равняются 98 процентам»
2017.08.13 16:03
5
Агент: «Все хорошо, Ригони станет игроком «Зенита»! Дайте время завершить сделку»
2017.07.29 22:13
4
Источник: зарплата Ригони в «Зените» составит 1,5 миллиона
2017.07.29 16:02
4
Агент: «Сделка по переходу Ригони в «Зенит» была завершена еще вчера»
2017.07.27 13:04
4
Ригони обойдется «Зениту» в 10 миллионов
2017.07.27 09:15
3
«Зенит» ведет переговоры о переходе полузащитника «Индепендьенте»
2017.07.18 14:34
7
Полузащитник «Порту» Кинтеро может продолжить карьеру в России
2017.05.30 10:02
5
Билья: «Планирую провести в Европе еще несколько сезонов»
2016.03.29 07:13
Агуэро назвал примерную дату завершения карьеры
2016.03.10 12:22
2
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