Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
22
4
4
73
25
48
70
30
17
8
5
46
20
26
59
30
15
10
5
46
28
18
55
30
15
8
7
49
24
25
53
30
13
9
8
47
33
14
48
30
12
6
12
30
26
4
42
30
11
8
11
35
40
-5
41
30
11
7
12
39
40
-1
40
30
8
14
8
36
39
-3
38
30
9
8
13
33
49
-16
35
30
9
6
15
24
39
-15
33
30
6
12
12
22
34
-12
30
30
7
8
15
25
46
-21
29
30
7
8
15
21
36
-15
29
30
5
10
15
34
45
-11
25
30
5
10
15
20
56
-36
25
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
2
1
43
9
34
38
15
10
3
2
25
10
15
33
15
9
4
2
27
8
19
31
15
7
4
4
24
12
12
25
15
7
3
5
22
23
-1
24
15
7
1
7
14
16
-2
22
15
6
4
5
22
15
7
22
15
6
4
5
15
14
1
22
15
5
7
3
21
15
6
22
15
6
3
6
21
23
-2
21
15
5
6
4
16
16
0
21
15
5
6
4
14
13
1
21
15
5
5
5
18
21
-3
20
15
4
4
7
14
19
-5
16
15
2
6
7
14
21
-7
12
15
2
6
7
9
26
-17
12
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
10
2
3
30
16
14
32
15
8
4
3
25
12
13
28
15
8
4
3
19
12
7
28
15
7
5
3
25
18
7
26
15
5
7
3
21
18
3
22
15
6
2
7
15
12
3
20
15
6
2
7
21
19
2
20
15
5
5
5
14
17
-3
20
15
3
7
5
15
24
-9
16
15
3
4
8
20
24
-4
13
15
3
4
8
11
30
-19
13
15
3
4
8
7
17
-10
13
15
2
5
8
10
23
-13
11
15
2
5
8
11
26
-15
11
15
1
6
8
8
21
-13
9
15
2
2
11
9
30
-21
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире