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Франция
Состав
Состав сборной Франции по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.fff.fr
Тренер:
Зинедин Зидан
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
16
Меньян М.
Милан
Вра
30
€ 20 млн
19
Эрнандес Т.
Аль-Хиляль
Защ
28
€ 20 млн
26
Лакруа М.
Челси
Защ
26
€ 50 млн
15
Конате И.
Реал
Защ
27
€ 45 млн
2
Густо М.
Челси
Защ
23
€ 35 млн
18
Заир-Эмери В.
ПСЖ
Пол
20
€ 80 млн
14
Рабьо А.
Милан
Пол
31
€ 18 млн
24
Шерки Р.
Манчестер Сити
Нап
23
€ 90 млн
20
Дуэ Д.
ПСЖ
Пол
21
€ 120 млн
11
Олисе М.
Бавария
Нап
24
€ 150 млн
10
Мбаппе К.
Реал
Нап
27
€ 180 млн
23
Риссе Р.
Ланс
Вра
21
€ 30 млн
30
Самба Б.
Ренн
Вра
32
€ 7 млн
3
Динь Л.
ПСЖ
Защ
33
€ 6 млн
21
Эрнандес Л.
ПСЖ
Защ
30
€ 18 млн
5
Кунде Ж.
Барселона
Защ
27
€ 60 млн
4
Упамекано Д.
Бавария
Защ
27
€ 50 млн
2
Салиба В.
Арсенал
Защ
25
€ 100 млн
8
Чуамени О.
Реал
Пол
26
€ 70 млн
13
Канте Н.
Фенербахче
Пол
35
€ 4 млн
6
Коне К.
Рома
Пол
25
€ 50 млн
25
Аклиуш М.
ПСЖ
Пол
24
€ 50 млн
12
Барколя Б.
Ливерпуль
Нап
24
€ 70 млн
7
Дембеле У.
ПСЖ
Нап
29
€ 100 млн
22
Матета Ж.
Кристал Пэлас
Нап
29
€ 30 млн
9
Тюрам М.
Интер
Нап
29
€ 50 млн
Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 7, нападающих: 7
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