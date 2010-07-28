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Новости сборной Франции по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.fff.fr
Тренер:
Зинедин Зидан
Состав
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Таблица
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Ротен заявил о расколе в сборной Франции из-за слов Мбаппе про «Золотой мяч»
Вчера, 23:23
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
4 августа
3
80 тысяч билетов на дебютный матч Зидана во Франции были раскуплены за сутки
2 августа
Фото
Сборная Франции пошла на еще одно изменение после назначения Зидана
29 июля
1
Аршавин прокомментировал назначение Зидана в сборную Франции
29 июля
1
Реакция Мбаппе на назначение Зидана главным тренером сборной Франции
28 июля
10
Зидан рассказал, чем занимался последние 5 лет
28 июля
Зидан высказался о новом стиле игры сборной Франции
28 июля
Фото
⚡ Зидан возглавил сборную Франции
28 июля
15
Реакция Черчесова на выбор ФИФА лучшего вратаря и игрока ЧМ-2026
22 июля
7
Топ-10 игроков ЧМ-2026 по версии Международной ассоциации спортивной прессы
21 июля
1
Зидан подписал контракт со сборной Франции
21 июля
1
Определен самый зрелищный матч ЧМ-2026
20 июля
3
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Руни считает незаслуженной «Золотую бутсу» Мбаппе
20 июля
9
Мбаппе – единственный игрок в истории, дважды получивший «Золотую бутсу» ЧМ
20 июля
3
Реакция Семина на 6:4 в матче Англия – Франция
19 июля
2
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
ЧМ-2026. Англия победила Францию в сумасшедшем бронзовом матче (6:4), есть хет-трик
19 июля
34
Трансляция
Франция – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026
18 июля
1
Ширер выявил на ЧМ-2026 «ерунду» и «мусор»
18 июля
9
Во Франции раскрыли дату начала работы Зидана в сборной
18 июля
2
Мостовой спрогнозировал бронзового призера ЧМ-2026
18 июля
1
Смолов заявил о недореализованности Мбаппе
18 июля
2
Темнокожие фанаты Франции устроили расистскую атаку на белого игрока команды
18 июля
15
Чемпионат мира 2026, 18-19 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
18 июля
Романо назвал нового тренера сборной Франции
17 июля
1
Где смотреть матч Франция – Англия: во сколько прямая трансляция 19 июля 2026
17 июля
1
2
3
4
5
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
5
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
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