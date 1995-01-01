Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сборная Хорватии по футболу - Таблица

    Тренер Игор Бишчан
    Турниры:
    Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Португалия (мол.) 3 3 0 0 6:0 +6 9
    2. Хорватия (мол.) 3 1 0 2 4:5 -1 3
    3. Швейцария (мол.) 3 1 0 2 3:6 -3 3
    4. Англия (мол.) 3 1 0 2 2:4 -2 3
    Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Португалия (мол.) 2 2 0 0 3:0 +3 6
    2. Хорватия (мол.) 2 1 0 1 4:4 0 3
    3. Англия (мол.) 1 0 0 1 0:1 -1 0
    4. Швейцария (мол.) 1 0 0 1 0:3 -3 0
    Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Португалия (мол.) 1 1 0 0 3:0 +3 3
    2. Швейцария (мол.) 2 1 0 1 3:3 0 3
    3. Англия (мол.) 2 1 0 1 2:3 -1 3
    4. Хорватия (мол.) 1 0 0 1 0:1 -1 0
    • Читайте нас: 
    11