Турниры:
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Португалия (мол.)
|3
|3
|0
|0
|6:0
|+6
|9
|2.
|Хорватия (мол.)
|3
|1
|0
|2
|4:5
|-1
|3
|3.
|Швейцария (мол.)
|3
|1
|0
|2
|3:6
|-3
|3
|4.
|Англия (мол.)
|3
|1
|0
|2
|2:4
|-2
|3
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Португалия (мол.)
|2
|2
|0
|0
|3:0
|+3
|6
|2.
|Хорватия (мол.)
|2
|1
|0
|1
|4:4
|0
|3
|3.
|Англия (мол.)
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|4.
|Швейцария (мол.)
|1
|0
|0
|1
|0:3
|-3
|0
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Португалия (мол.)
|1
|1
|0
|0
|3:0
|+3
|3
|2.
|Швейцария (мол.)
|2
|1
|0
|1
|3:3
|0
|3
|3.
|Англия (мол.)
|2
|1
|0
|1
|2:3
|-1
|3
|4.
|Хорватия (мол.)
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0