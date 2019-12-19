- 19 декабря 2019
- 00:52 Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
- 17 декабря 2019
- 14:28 Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата 6
- 31 октября 2019
- 20:23 Видео Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед» 6
- 30 октября 2019
- 00:35 Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты 1
- 26 сентября 2019
- 00:37 «Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги 6
- 25 сентября 2019
- 07:08 Покеттино – о вылете от команды четвертой лиги: «В этом и заключается прелесть Кубка лиги» 2
- 00:24 Видео Болельщики «Колчестера» выбежали на поле после победы над «Тоттенхэмом» в Кубке лиги 1
- 30 января 2016
- 17:42 Видео «Колчестер» – «Тоттенхэм». Все голы
- 17:40 Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Колчестер» и прошел в следующий раунд
- 17:13 Матчи 1/16 финала Кубка Англии. Смотреть онлайн