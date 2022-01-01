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Англия. Вторая лига
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Колчестер Юнайтед
Состав
€ 2 млн
Колчестер Юнайтед - состав команды
Колчестер
Англия. Вторая лига
Сайт:
http://www.cu-fc.com
Тренер:
Тони Хьюмс
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
22
Ло-Тутала Тимоти
Вра
23
€ 0.4 млн
1
Мейси Мэтт
Вра
32
€ 0.2 млн
1
Tom Smith
Вра
-
5
Такер Джек
Защ
26
€ 0.35 млн
3
Яндоло Эллис
Защ
29
€ 0.2 млн
22
Бэк Фин
Защ
33
€ 0.175 млн
2
Хант Роб
Защ
31
€ 0.15 млн
30
Винсент-Янг Кейн
Защ
30
€ 0.125 млн
20
Болдуин Джек
Защ
33
€ 0.075 млн
6
Фланаган Том
Защ
34
-
20
Раггет Шон
Защ
32
-
21
Jake Leake
Защ
-
8
Бишоп Тедди
Пол
30
€ 0.2 млн
15
Гейп Доминик
Пол
32
€ 0.05 млн
9
Bradley Ihionvien
Пол
-
10
Jack Payne
Пол
-
26
Jay Williams
Пол
-
24
Frankie Terry
Пол
-
42
Milton Oni
Пол
-
41
Max Jolliffe
Пол
-
12
Moses Sesay
Пол
-
7
Андерсон Гарри
Нап
29
€ 0.275 млн
9
Товид Самсон
Нап
22
€ 0.275 млн
14
Куасси Килиан
Нап
23
€ 0.25 млн
6
Paul Digby
Нап
-
11
Чивоме Леон
Нап
20
-
27
Oscar Thorn
Нап
-
23
Adrian Akande
Нап
-
11
Гордон Джон-Кимани
Нап
23
-
39
Kien Connolly
Нап
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 9, нападающих: 9
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