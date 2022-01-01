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Англия. Вторая лига
Команды
Колчестер Юнайтед
Расписание
€ 2 млн
Колчестер Юнайтед - расписание матчей
Колчестер
Англия. Вторая лига
Сайт:
http://www.cu-fc.com
Тренер:
Тони Хьюмс
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Результаты
Расписание
Таблица
19.09 | 17:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Челтенхэм
19.09 | 17:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Челтенхэм
26.09 | 17:00
Шрусбери Таун
- : -
Колчестер Юнайтед
26.09 | 17:00
Шрусбери Таун
- : -
Колчестер Юнайтед
03.10 | 17:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Порт Вейл
03.10 | 17:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Порт Вейл
10.10 | 17:00
Ньюпорт Каунти
- : -
Колчестер Юнайтед
10.10 | 17:00
Ньюпорт Каунти
- : -
Колчестер Юнайтед
17.10 | 17:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Эксетер Сити
17.10 | 17:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Эксетер Сити
20.10 | 21:45
Честерфилд
- : -
Колчестер Юнайтед
20.10 | 21:45
Честерфилд
- : -
Колчестер Юнайтед
24.10 | 14:30
Нортгемптон Таун
- : -
Колчестер Юнайтед
24.10 | 14:30
Нортгемптон Таун
- : -
Колчестер Юнайтед
31.10 | 18:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Уолсолл
31.10 | 18:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Уолсолл
14.11 | 18:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Гиллинхэм
14.11 | 18:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Гиллинхэм
21.11 | 18:00
Транмер
- : -
Колчестер Юнайтед
21.11 | 18:00
Транмер
- : -
Колчестер Юнайтед
28.11 | 18:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Йорк Сити
28.11 | 18:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Йорк Сити
01.12 | 22:45
Гримсби Таун
- : -
Колчестер Юнайтед
01.12 | 22:45
Гримсби Таун
- : -
Колчестер Юнайтед
12.12 | 18:00
Солфорд Сити
- : -
Колчестер Юнайтед
12.12 | 18:00
Солфорд Сити
- : -
Колчестер Юнайтед
19.12 | 15:30
Колчестер Юнайтед
- : -
Флитвуд
19.12 | 15:30
Колчестер Юнайтед
- : -
Флитвуд
26.12 | 18:00
Барнет
- : -
Колчестер Юнайтед
26.12 | 18:00
Барнет
- : -
Колчестер Юнайтед
29.12 | 22:45
Колчестер Юнайтед
- : -
Кроули Таун
29.12 | 22:45
Колчестер Юнайтед
- : -
Кроули Таун
01.01 | 18:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Ротерхэм
01.01 | 18:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Ротерхэм
09.01 | 18:00
Флитвуд
- : -
Колчестер Юнайтед
09.01 | 18:00
Флитвуд
- : -
Колчестер Юнайтед
16.01 | 18:00
Эксетер Сити
- : -
Колчестер Юнайтед
16.01 | 18:00
Эксетер Сити
- : -
Колчестер Юнайтед
19.01 | 22:45
Колчестер Юнайтед
- : -
Честерфилд
19.01 | 22:45
Колчестер Юнайтед
- : -
Честерфилд
23.01 | 18:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Нортгемптон Таун
23.01 | 18:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Нортгемптон Таун
30.01 | 18:00
Уолсолл
- : -
Колчестер Юнайтед
30.01 | 18:00
Уолсолл
- : -
Колчестер Юнайтед
06.02 | 18:00
Рочдейл
- : -
Колчестер Юнайтед
06.02 | 18:00
Рочдейл
- : -
Колчестер Юнайтед
09.02 | 22:45
Колчестер Юнайтед
- : -
Бристоль Роверс
09.02 | 22:45
Колчестер Юнайтед
- : -
Бристоль Роверс
13.02 | 18:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Суиндон Таун
13.02 | 18:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Суиндон Таун
20.02 | 18:00
Крю Александра
- : -
Колчестер Юнайтед
20.02 | 18:00
Крю Александра
- : -
Колчестер Юнайтед
27.02 | 18:00
Гиллинхэм
- : -
Колчестер Юнайтед
27.02 | 18:00
Гиллинхэм
- : -
Колчестер Юнайтед
06.03 | 18:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Аккрингтон Стэнли
06.03 | 18:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Аккрингтон Стэнли
13.03 | 18:00
Олдхэм
- : -
Колчестер Юнайтед
13.03 | 18:00
Олдхэм
- : -
Колчестер Юнайтед
20.03 | 18:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Транмер
20.03 | 18:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Транмер
26.03 | 18:00
Ротерхэм
- : -
Колчестер Юнайтед
26.03 | 18:00
Ротерхэм
- : -
Колчестер Юнайтед
29.03 | 17:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Барнет
29.03 | 17:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Барнет
03.04 | 17:00
Кроули Таун
- : -
Колчестер Юнайтед
03.04 | 17:00
Кроули Таун
- : -
Колчестер Юнайтед
10.04 | 17:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Солфорд Сити
10.04 | 17:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Солфорд Сити
13.04 | 21:45
Колчестер Юнайтед
- : -
Ньюпорт Каунти
13.04 | 21:45
Колчестер Юнайтед
- : -
Ньюпорт Каунти
17.04 | 17:00
Челтенхэм
- : -
Колчестер Юнайтед
17.04 | 17:00
Челтенхэм
- : -
Колчестер Юнайтед
24.04 | 17:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Шрусбери Таун
24.04 | 17:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Шрусбери Таун
27.04 | 21:45
Порт Вейл
- : -
Колчестер Юнайтед
27.04 | 21:45
Порт Вейл
- : -
Колчестер Юнайтед
01.05 | 17:00
Йорк Сити
- : -
Колчестер Юнайтед
01.05 | 17:00
Йорк Сити
- : -
Колчестер Юнайтед
08.05 | 17:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Гримсби Таун
08.05 | 17:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Гримсби Таун
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