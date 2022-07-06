- 6 июля 2022
- 21:39 «Чита» из ФНЛ-2 прекратила существование из-за отсутствия финансирования 3
- 25 декабря 2019
- 16:31 Директор «Читы»: «Если не примут реформу ПФЛ, футбол на востоке, скорее всего, умрет. Нужны шаги со стороны РФС» 4
- 23 сентября 2016
- 20:41 Жемалетдинов: «У «Рубина» появился шанс выиграть Кубок России» 4
- 22 сентября 2016
- 14:51 Девич: «В матче с «Читой» игроки «Рубина» не выполнили требования тренера» 5
- 14:29 Грасия: «Многие команды РФПЛ выбыли из Кубка России, поэтому мы отнеслись к матчу со всей серьезностью»
- 12:54 Кубок России. «Рубин» одержал победу над «Читой» 6
- 10:22 Нестеренко и Жемалетдинов попали в основной состав «Рубина» на матч с «Читой» 1
- 21 сентября 2016
- 11:31 Рыжиков, Карадениз и Сонг не сыграют с «Читой» 2
- 25 августа 2016
- 13:51 Дзюба: «Желаю «Спартаку» удачно слетать в Хабаровск» 17
- 24 августа 2016
- 13:53 Кубок России. «Чита» выиграла у «Луча-Энергии»