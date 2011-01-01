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Банга
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Банга - результаты матчей
Гаргждай
Литва. А-Лига
Стадион:
Гаргждай
Сайт:
http://www.fkbanga.lt/
Тренер:
Давид Маркеш Афоншу
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Литва. А-Лига. 2026
Лига конференций. 2025/2026
Литва. А-Лига. 2025
Литва. А-Лига. 2024
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
14.09 | 18:45
Банга
1 : 3
ТрансИНВЕСТ
03.09 | 19:00
Банга
0 : 3
Паневежис
30.08 | 18:45
Банга
0 : 0
Кауно Жальгирис
23.08 | 18:30
Хегельманн
1 : 1
Банга
16.08 | 19:30
Жальгирис
2 : 3
Банга
09.08 | 18:45
Банга
1 : 3
Судува
03.08 | 18:45
Шауляй
1 : 3
Банга
19.07 | 18:45
Джюгас Тельшай
1 : 0
Банга
12.07 | 18:45
ТрансИНВЕСТ
1 : 3
Банга
28.06 | 18:00
Банга
2 : 0
Хегельманн
20.06 | 18:30
Банга
3 : 0
Жальгирис
17.06 | 19:00
Кауно Жальгирис
0 : 1
Банга
13.06 | 14:15
Судува
0 : 0
Банга
30.05 | 15:30
Банга
1 : 1
Шауляй
24.05 | 17:00
Паневежис
1 : 0
Банга
16.05 | 18:30
Джюгас Тельшай
0 : 1
Банга
10.05 | 17:00
Банга
2 : 2
ТрансИНВЕСТ
05.05 | 18:30
Ритеряй
0 : 4
Банга
01.05 | 17:00
Банга
2 : 2
Кауно Жальгирис
26.04 | 14:15
Банга
2 : 1
Хегельманн
17.04 | 20:00
Жальгирис
1 : 1
Банга
11.04 | 16:30
Банга
2 : 1
Судува
04.04 | 16:30
Шауляй
0 : 0
Банга
21.03 | 17:30
Банга
0 : 1
Паневежис
15.03 | 15:15
Банга
0 : 1
Джюгас Тельшай
11.03 | 16:30
ТрансИНВЕСТ
1 : 0
Банга
08.03 | 15:15
Банга
5 : 0
Ритеряй
28.02 | 15:15
Кауно Жальгирис
1 : 0
Банга
22.02 | 15:15
Хегельманн
0 : 2
Банга
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