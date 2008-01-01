Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
8
10
13
15
17
18
21
22
23
24
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
46
24
15
7
71
46
25
87
46
24
14
8
86
44
42
86
46
22
16
8
66
33
33
82
46
25
6
15
61
51
10
81
46
24
8
14
74
52
22
80
46
21
16
9
71
56
15
79
46
22
12
12
74
50
24
78
46
21
13
12
70
53
17
76
46
22
9
15
70
59
11
75
46
18
14
14
60
44
16
68
46
19
10
17
63
58
5
67
46
18
12
16
62
49
13
66
46
18
11
17
56
56
0
65
46
19
5
22
56
65
-9
62
46
15
16
15
57
58
-1
61
46
14
11
21
47
58
-11
53
46
13
14
19
53
72
-19
53
46
14
10
22
53
79
-26
52
46
13
10
23
42
69
-27
49
46
12
7
27
48
77
-29
43
46
10
11
25
54
79
-25
41
46
8
16
22
44
68
-24
40
46
10
9
27
39
68
-29
39
46
9
9
28
45
78
-33
36
Команда
2
10
13
14
17
18
19
20
22
23
24
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
23
15
6
2
43
15
28
51
23
14
9
0
41
21
20
51
23
14
4
5
34
24
10
46
23
13
6
4
41
19
22
45
23
13
4
6
45
25
20
43
23
12
5
6
41
22
19
41
23
11
8
4
38
24
14
41
23
12
5
6
34
28
6
41
23
11
6
6
38
27
11
39
23
10
8
5
30
18
12
38
23
12
1
10
31
28
3
37
23
10
6
7
35
23
12
36
23
10
6
7
38
29
9
36
23
8
9
6
34
34
0
33
23
9
6
8
22
27
-5
33
23
9
5
9
27
27
0
32
23
9
4
10
28
33
-5
31
23
8
7
8
29
36
-7
31
23
8
5
10
23
30
-7
29
23
5
10
8
26
28
-2
25
23
6
4
13
24
37
-13
22
23
5
4
14
18
34
-16
19
23
4
6
13
22
37
-15
18
23
4
3
16
16
38
-22
15
Команда
2
6
7
11
13
16
17
18
21
22
24
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
23
11
8
4
45
25
20
41
23
11
7
5
32
24
8
40
23
10
8
5
33
32
1
38
23
10
7
6
33
28
5
37
23
11
4
8
29
27
2
37
23
10
6
7
33
26
7
36
23
10
6
7
30
25
5
36
23
11
3
9
32
32
0
36
23
11
2
10
27
27
0
35
23
7
10
6
23
18
5
31
23
8
6
9
30
26
4
30
23
8
6
9
27
26
1
30
23
7
7
9
23
24
-1
28
23
7
5
11
29
30
-1
26
23
7
4
12
25
37
-12
25
23
6
6
11
23
30
-7
24
23
6
5
12
32
42
-10
23
23
5
7
11
24
36
-12
22
23
5
6
12
20
31
-11
21
23
6
3
14
24
40
-16
21
23
5
6
12
25
46
-21
21
23
4
5
14
27
44
-17
17
23
4
4
15
20
42
-22
16
23
3
6
14
18
40
-22
15
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире