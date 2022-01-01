Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Англия. Вторая лига
Команды
Бэрроу
Состав
€ 1 млн
Бэрроу - состав команды
Бэрроу-и-Фарнесс
Англия. Вторая лига
Стадион:
Холкер Стрит
Сайт:
http://www.barrowafc.com
Тренер:
Энди Уинг
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
7
Джексон Бен
Защ
25
€ 0.3 млн
26
Jack Thompson
Защ
-
28
Brandon Powell
Защ
-
3
Lewis Shipley
Защ
-
34
Уитфилд Бен
Пол
30
€ 0.2 млн
45
Харпер Реким
Пол
26
€ 0.175 млн
8
Смит Скотт
Пол
25
€ 0.175 млн
29
Баркуйзен Том
Пол
33
€ 0.15 млн
21
Jack Earing
Пол
-
23
Connor Mahoney
Пол
-
18
Кэмерон Иннс
Нап
26
€ 0.175 млн
11
Ньюби Эллиот
Нап
30
€ 0.175 млн
33
Роуз Даниэль
Нап
32
€ 0.1 млн
15
Хеммингс Кейн
Нап
34
€ 0.05 млн
4
J. Williams
Нап
-
10
Уокер Тайлер
Нап
29
-
43
Kerr Smith
Нап
-
5
Charlie Raglan
Нап
-
27
David Worrall
Нап
-
6
Niall Canavan
Нап
-
2
Angus MacDonald
Нап
-
16
Sam Foley
Нап
-
Всего игроков: 22, из них вратарей: 0, защитников: 4, полузащитников: 6, нападающих: 12
Главные новости
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
Вчера, 22:59
2
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
Вчера, 22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
Вчера, 22:17
1
Видео
«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
Вчера, 22:00
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+