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Бэрроу
Результаты
€ 1 млн
Бэрроу - результаты матчей
Бэрроу-и-Фарнесс
Англия. Вторая лига
Стадион:
Холкер Стрит
Сайт:
http://www.barrowafc.com
Тренер:
Энди Уинг
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Таблица
Англия. Вторая лига. 2025/2026
Англия. Кубок. 2024/2025
Англия. Кубок лиги. 2024/2025
Англия. Вторая лига. 2024/2025
Англия. Кубок. 2023/2024
Англия. Кубок лиги. 2023/2024
Англия. Вторая лига. 2023/2024
Англия. Кубок лиги. 2022/2023
Англия. Кубок. 2021/2022
Англия. Кубок лиги. 2021/2022
Англия. Кубок лиги. 2020/2021
Англия. Кубок. 2016/2017
Англия. Кубок. 2009/2010
Англия. Кубок. 2008/2009
02.05 | 17:00
Бэрроу
1 : 2
Ньюпорт Каунти
25.04 | 17:00
Кембридж Юнайтед
3 : 0
Бэрроу
18.04 | 14:30
Бэрроу
1 : 3
Уолсолл
14.04 | 21:45
Бэрроу
3 : 2
Олдхэм
11.04 | 17:00
Барнет
3 : 2
Бэрроу
06.04 | 17:00
Бэрроу
0 : 1
Честерфилд
03.04 | 17:00
Милтон Кинс Донс
0 : 0
Бэрроу
28.03 | 18:00
Бэрроу
2 : 1
Бромли
21.03 | 18:00
Гримсби Таун
5 : 0
Бэрроу
17.03 | 22:45
Солфорд Сити
3 : 1
Бэрроу
14.03 | 18:00
Бэрроу
0 : 0
Аккрингтон Стэнли
10.03 | 22:45
Бэрроу
0 : 2
Бристоль Роверс
06.03 | 22:45
Челтенхэм
2 : 2
Бэрроу
28.02 | 18:00
Бэрроу
0 : 1
Гиллинхэм
21.02 | 15:30
Флитвуд
3 : 2
Бэрроу
17.02 | 22:45
Бэрроу
0 : 1
Хэрроджейт
14.02 | 18:00
Бэрроу
1 : 0
Колчестер Юнайтед
10.02 | 22:45
Шрусбери Таун
2 : 1
Бэрроу
07.02 | 18:01
Ноттс Каунти
2 : 1
Бэрроу
31.01 | 18:00
Суиндон Таун
3 : 1
Бэрроу
24.01 | 18:00
Бэрроу
0 : 1
Кроули Таун
17.01 | 18:00
Крю Александра
3 : 1
Бэрроу
01.01 | 18:00
Бэрроу
1 : 2
Солфорд Сити
29.12 | 22:45
Транмер
1 : 3
Бэрроу
26.12 | 18:00
Аккрингтон Стэнли
2 : 1
Бэрроу
19.12 | 22:45
Бэрроу
1 : 2
Челтенхэм
13.12 | 18:00
Гиллинхэм
2 : 2
Бэрроу
09.12 | 22:45
Бэрроу
0 : 3
Транмер
29.11 | 18:00
Ньюпорт Каунти
2 : 2
Бэрроу
22.11 | 18:00
Бэрроу
0 : 2
Кембридж Юнайтед
15.11 | 18:00
Бромли
2 : 1
Бэрроу
08.11 | 18:00
Бэрроу
2 : 2
Гримсби Таун
25.10 | 17:00
Бэрроу
2 : 2
Барнет
18.10 | 17:00
Уолсолл
1 : 2
Бэрроу
11.10 | 19:30
Олдхэм
0 : 0
Бэрроу
04.10 | 17:00
Бэрроу
0 : 0
Шрусбери Таун
27.09 | 17:00
Кроули Таун
1 : 2
Бэрроу
20.09 | 17:00
Бэрроу
1 : 0
Крю Александра
13.09 | 17:00
Бристоль Роверс
2 : 1
Бэрроу
06.09 | 17:00
Бэрроу
1 : 3
Суиндон Таун
30.08 | 14:30
Бэрроу
0 : 1
Флитвуд
23.08 | 17:00
Колчестер Юнайтед
0 : 2
Бэрроу
19.08 | 21:45
Хэрроджейт
1 : 0
Бэрроу
16.08 | 17:00
Бэрроу
2 : 1
Ноттс Каунти
09.08 | 17:00
Бэрроу
0 : 2
Милтон Кинс Донс
02.08 | 17:00
Честерфилд
1 : 0
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