Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Ирландия. Премьер Дивизион
Команды
Уотерфорд
Состав
€ 325 тыс
Уотерфорд - состав команды
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион
Стадион:
Региональный спортивный центр
Сайт:
http://waterfordfc.ie/
Тренер:
Кейт Лонг
Состав
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
21
Arlo Doherty
Вра
-
1
Stephen McMullan
Вра
-
2
Бакборд Навайо
Защ
27
€ 0.175 млн
13
Лонг Кевин
Защ
36
€ 0.15 млн
16
Hayden Cann
Защ
-
2
Jordan Iain Houston
Защ
-
22
Ronan Mansfield
Защ
-
3
Benny Couto
Защ
-
50
Noah O'Brien
Защ
-
24
Jordan Rossiter
Защ
-
26
Adam Queally
Защ
-
4
Will Johnson
Защ
-
5
John Mahon
Защ
-
17
Kacper Radkowski
Пол
-
27
Dean McMenamy
Пол
-
15
Luke Heeney
Пол
-
7
Noah Mawene
Пол
-
16
Kyle White
Пол
-
18
Tom Lonergan
Нап
-
10
Matthew Smith
Нап
-
7
Conor Carty
Нап
-
19
Samuel Glenfield
Нап
-
10
Conan Noonan
Нап
-
9
P. Amond
Нап
-
11
Trae Coyle
Нап
-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 2, защитников: 11, полузащитников: 5, нападающих: 7
Главные новости
«Матч ТВ» покажет три игры 9-го тура РПЛ
08:07
Итоговый состав сборной России, увольнение Тедеско, новый клуб Гусева и другие новости
02:00
Моуринью прокомментировал вымученную победу «Реала» над «Эльче»
01:29
1
Клопп выбрал нового основного вратаря сборной Германии
01:14
1
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
2
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
1
Видео
Радимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+