Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Фаренсе - турнирная таблица

Фару
Стадион:
Эштадиу Сан-Луиш
Сайт:
http://www.scfarense.pt/
Состав Новости Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Спортинг
2
Бенфика
3
Порту
4
Брага
5
Санта-Клара
6
Витория Гимараеш
7
Фамаликан
8
Эшторил
9
Каза Пиа
10
Риу Аве
11
Морейренcе
12
Арука
13
Насьональ
14
Жил Висенте
15
Эштрела
16
АВС
17
Фаренсе
18
Боавишта
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
25
7
2
88
27
61
82
0:0
35
25
6
4
84
28
56
81
0:0
35
22
6
7
65
30
35
72
34
19
9
6
55
30
25
66
34
17
6
11
36
32
4
57
34
14
12
8
47
37
10
54
34
12
11
11
44
39
5
47
34
12
10
12
48
53
-5
46
34
12
9
13
39
44
-5
45
35
10
11
14
41
55
-14
41
34
10
10
14
42
50
-8
40
34
9
11
14
35
49
-14
38
0:0
36
9
9
18
32
50
-18
36
34
8
10
16
34
47
-13
34
35
7
8
20
24
52
-28
29
34
5
12
17
25
60
-35
27
34
6
9
19
25
46
-21
27
34
6
6
22
24
59
-35
24
Команда
1
Бенфика
2
Спортинг
3
Порту
4
Брага
5
Витория Гимараеш
6
Санта-Клара
7
Риу Аве
8
Фамаликан
9
Каза Пиа
10
Морейренcе
11
Насьональ
12
Эшторил
13
Арука
14
Жил Висенте
15
Эштрела
16
АВС
17
Фаренсе
18
Боавишта
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
14
2
1
52
12
40
44
17
14
2
1
40
13
27
44
17
13
3
1
39
11
28
42
17
9
5
3
33
19
14
32
17
9
5
3
29
19
10
32
17
10
2
5
18
14
4
32
18
7
8
3
27
24
3
29
17
7
7
3
20
12
8
28
17
8
4
5
22
19
3
28
17
6
8
3
22
21
1
26
19
7
5
7
23
27
-4
26
17
7
4
6
23
23
0
25
17
5
6
6
16
19
-3
21
17
5
5
7
18
19
-1
20
17
5
4
8
18
24
-6
19
17
3
6
8
13
26
-13
15
17
3
2
12
10
24
-14
11
17
1
3
13
8
31
-23
6
Команда
1
Спортинг
2
Бенфика
3
Брага
4
Порту
5
Санта-Клара
6
Витория Гимараеш
7
Эшторил
8
Фамаликан
9
Боавишта
10
Каза Пиа
11
Арука
12
Фаренсе
13
Морейренcе
14
Жил Висенте
15
АВС
16
Риу Аве
17
Насьональ
18
Эштрела
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
11
5
1
48
14
34
38
18
11
4
3
32
16
16
37
17
10
4
3
22
11
11
34
18
9
3
6
26
19
7
30
17
7
4
6
18
18
0
25
17
5
7
5
18
18
0
22
17
5
6
6
25
30
-5
21
17
5
4
8
24
27
-3
19
17
5
3
9
16
28
-12
18
17
4
5
8
17
25
-8
17
17
4
5
8
19
30
-11
17
17
3
7
7
15
22
-7
16
17
4
2
11
20
29
-9
14
17
3
5
9
16
28
-12
14
17
2
6
9
12
34
-22
12
17
3
3
11
14
31
-17
12
17
2
4
11
9
23
-14
10
18
2
4
12
6
28
-22
10
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Шварц прокомментировал вымученную победу «Динамо» над «Факелом»
16:51
16-летний вингер «Ростова» перейдет в ЦСКА
16:29
ФотоПуси из «Факела» умудрился не забить в пустые ворота «Динамо» с нескольких метров
16:08
7
РПЛ. Тюкавин на 91-й минуте вырвал для «Динамо» победу над последней командой чемпионата – 2:1!
15:53
20
Мостовой уверен, что поможет «Локомотиву»: «Я – легенда»
15:30
9
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
14:55
3
Бышовец сказал, что погубило Галактионова в «Локомотиве»
14:45
3
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
14:21
В «Краснодаре» определились с будущим Мусаева
13:40
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
13:26
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+