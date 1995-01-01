Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
5
7
10
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
22
6
6
64
35
29
72
34
21
9
4
70
34
36
72
34
21
7
6
58
27
31
70
34
20
7
7
60
35
25
67
34
20
6
8
58
35
23
66
34
15
10
9
46
31
15
55
34
12
10
12
44
35
9
46
34
13
6
15
39
50
-11
45
34
12
9
13
31
38
-7
45
34
13
4
17
32
37
-5
43
34
11
8
15
58
60
-2
41
34
10
11
13
42
51
-9
41
34
11
6
17
38
51
-13
39
34
10
6
18
43
57
-14
36
34
10
6
18
38
57
-19
36
34
8
9
17
38
57
-19
33
34
4
12
18
25
48
-23
24
34
4
6
24
18
64
-46
18
Команда
1
7
9
10
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
15
1
1
44
15
29
46
17
13
3
1
38
13
25
42
17
13
3
1
36
14
22
42
17
12
3
2
34
15
19
39
17
10
5
2
27
12
15
35
17
10
4
3
26
15
11
34
17
10
4
3
20
11
9
34
17
10
3
4
21
16
5
33
17
9
5
3
27
11
16
32
17
9
5
3
29
17
12
32
17
9
4
4
28
18
10
31
17
8
3
6
25
19
6
27
17
8
3
6
23
22
1
27
17
7
5
5
23
22
1
26
17
7
5
5
25
25
0
26
17
6
2
9
26
32
-6
20
17
4
7
6
14
19
-5
19
17
4
4
9
11
29
-18
16
Команда
1
5
6
8
9
10
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
11
1
5
29
18
11
34
17
8
6
3
32
21
11
30
17
8
4
5
22
13
9
28
17
8
4
5
26
20
6
28
17
7
5
5
20
20
0
26
17
5
6
6
32
28
4
21
17
5
5
7
19
19
0
20
17
3
6
8
17
26
-9
15
17
3
5
9
17
24
-7
14
17
3
3
11
13
32
-19
12
17
2
6
9
10
22
-12
12
17
3
2
12
13
35
-22
11
17
3
1
13
15
35
-20
10
17
3
0
14
12
26
-14
9
17
0
6
11
15
35
-20
6
17
1
2
14
15
39
-24
5
17
0
5
12
11
29
-18
5
17
0
2
15
7
35
-28
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире