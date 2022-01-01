Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Асмарал - турнирная таблица

Москва
РПЛ 2026/2027
Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Спартак
2
Ротор
3
Динамо
4
Алания
5
Торпедо
6
Текстильщик
7
Локомотив
8
Урал
9
ЦСКА
10
КАМАЗ
11
Локомотив НН
12
Динамо Ставрополь
13
Луч
14
Жемчужина
15
Крылья Советов
16
Океан
17
Ростов
18
Асмарал
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
21
11
2
81
18
63
74
34
17
8
9
56
35
21
59
34
16
10
8
65
38
27
58
34
16
6
12
49
45
4
54
34
15
8
11
35
40
-5
53
34
14
11
9
45
34
11
53
34
14
11
9
45
29
16
53
34
16
4
14
51
52
-1
52
34
12
6
16
43
45
-2
42
34
12
6
16
45
53
-8
42
34
12
6
16
34
49
-15
42
34
11
8
15
39
49
-10
41
34
11
7
16
29
56
-27
40
34
10
10
14
52
62
-10
40
34
9
12
13
37
47
-10
39
34
10
8
16
28
40
-12
38
34
8
12
14
35
52
-17
36
34
7
6
21
28
53
-25
27
Команда
1
Ротор
2
Спартак
3
Алания
4
КАМАЗ
5
Динамо
6
Урал
7
ЦСКА
8
Луч
9
Локомотив
10
Локомотив НН
11
Текстильщик
12
Крылья Советов
13
Океан
14
Динамо Ставрополь
15
Жемчужина
16
Торпедо
17
Ростов
18
Асмарал
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
15
2
0
41
12
29
47
17
14
3
0
52
6
46
45
17
14
2
1
32
6
26
44
17
12
3
2
31
12
19
39
17
11
6
0
47
16
31
39
17
12
2
3
36
23
13
38
17
10
5
2
33
13
20
35
17
10
5
2
20
13
7
35
17
10
4
3
31
11
20
34
17
10
3
4
24
16
8
33
17
9
6
2
29
12
17
33
17
9
6
2
28
13
15
33
17
10
2
5
19
9
10
32
17
9
5
3
25
12
13
32
17
8
8
1
32
20
12
32
17
9
4
4
22
18
4
31
17
7
6
4
23
19
4
27
17
7
3
7
21
20
1
24
Команда
1
Спартак
2
Торпедо
3
Текстильщик
4
Динамо
5
Локомотив
6
Урал
7
Ротор
8
Алания
9
Динамо Ставрополь
10
Локомотив НН
11
Ростов
12
Жемчужина
13
ЦСКА
14
Океан
15
Крылья Советов
16
Луч
17
КАМАЗ
18
Асмарал
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
7
8
2
29
12
17
29
17
6
4
7
13
22
-9
22
17
5
5
7
16
22
-6
20
17
5
4
8
18
22
-4
19
17
4
7
6
14
18
-4
19
17
4
2
11
15
29
-14
14
17
2
6
9
15
23
-8
12
17
2
4
11
17
39
-22
10
17
2
3
12
14
37
-23
9
17
2
3
12
10
33
-23
9
17
1
6
10
12
33
-21
9
17
2
2
13
20
42
-22
8
17
2
1
14
10
32
-22
7
17
0
6
11
9
31
-22
6
17
0
6
11
9
34
-25
6
17
1
2
14
9
43
-34
5
17
0
3
14
14
41
-27
3
17
0
3
14
7
33
-26
3

❗Спартак: -21

❗Ротор: -17

❗Динамо: -16

❗Локомотив: -14

❗Торпедо: -15

❗Урал: -16

❗ЦСКА: -12

❗КАМАЗ: -12

❗Динамо Ставрополь: -11

❗Крылья Советов: -9

❗Луч: -11

❗Ростов: -8

❗Алания: -16

❗Текстильщик: -14

❗Локомотив НН: -12

❗Жемчужина: -10

❗Океан: -10

❗Асмарал: -7

И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Мостовой уверен, что поможет «Локомотиву»: «Я – легенда»
15:30
1
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
14:55
1
Бышовец сказал, что погубило Галактионова в «Локомотиве»
14:45
1
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
14:21
В «Краснодаре» определились с будущим Мусаева
13:40
6
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
13:26
15
Семин отреагировал на увольнение Галактионова из «Локомотива»
13:13
В Бразилии застрелили футболиста
12:59
3
Ловчев сказал, что ждет Батракова в «Галатасарае»
12:37
9
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+