Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
3
4
5
8
9
10
11
13
14
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
21
11
2
81
18
63
74
34
17
8
9
56
35
21
59
34
16
10
8
65
38
27
58
34
16
6
12
49
45
4
54
34
15
8
11
35
40
-5
53
34
14
11
9
45
34
11
53
34
14
11
9
45
29
16
53
34
16
4
14
51
52
-1
52
34
12
6
16
43
45
-2
42
34
12
6
16
45
53
-8
42
34
12
6
16
34
49
-15
42
34
11
8
15
39
49
-10
41
34
11
7
16
29
56
-27
40
34
10
10
14
52
62
-10
40
34
9
12
13
37
47
-10
39
34
10
8
16
28
40
-12
38
34
8
12
14
35
52
-17
36
34
7
6
21
28
53
-25
27
Команда
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
13
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
15
2
0
41
12
29
47
17
14
3
0
52
6
46
45
17
14
2
1
32
6
26
44
17
12
3
2
31
12
19
39
17
11
6
0
47
16
31
39
17
12
2
3
36
23
13
38
17
10
5
2
33
13
20
35
17
10
5
2
20
13
7
35
17
10
4
3
31
11
20
34
17
10
3
4
24
16
8
33
17
9
6
2
29
12
17
33
17
9
6
2
28
13
15
33
17
10
2
5
19
9
10
32
17
9
5
3
25
12
13
32
17
8
8
1
32
20
12
32
17
9
4
4
22
18
4
31
17
7
6
4
23
19
4
27
17
7
3
7
21
20
1
24
Команда
1
2
4
6
7
8
10
11
12
13
14
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
7
8
2
29
12
17
29
17
6
4
7
13
22
-9
22
17
5
5
7
16
22
-6
20
17
5
4
8
18
22
-4
19
17
4
7
6
14
18
-4
19
17
4
2
11
15
29
-14
14
17
2
6
9
15
23
-8
12
17
2
4
11
17
39
-22
10
17
2
3
12
14
37
-23
9
17
2
3
12
10
33
-23
9
17
1
6
10
12
33
-21
9
17
2
2
13
20
42
-22
8
17
2
1
14
10
32
-22
7
17
0
6
11
9
31
-22
6
17
0
6
11
9
34
-25
6
17
1
2
14
9
43
-34
5
17
0
3
14
14
41
-27
3
17
0
3
14
7
33
-26
3
❗Спартак: -21
❗Ротор: -17
❗Динамо: -16
❗Локомотив: -14
❗Торпедо: -15
❗Урал: -16
❗ЦСКА: -12
❗КАМАЗ: -12
❗Динамо Ставрополь: -11
❗Крылья Советов: -9
❗Луч: -11
❗Ростов: -8
❗Алания: -16
❗Текстильщик: -14
❗Локомотив НН: -12
❗Жемчужина: -10
❗Океан: -10
❗Асмарал: -7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире