Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
3
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
21
13
4
66
35
31
76
38
21
10
7
58
40
18
73
38
21
8
9
69
44
25
71
38
19
10
9
50
32
18
67
38
17
9
12
59
50
9
60
38
16
9
13
53
50
3
57
38
15
11
12
62
52
10
56
38
12
15
11
44
40
4
51
38
11
14
13
47
42
5
47
38
10
17
11
40
47
-7
47
38
10
17
11
38
45
-7
47
38
11
13
14
50
54
-4
46
38
11
13
14
38
47
-9
46
38
11
12
15
45
48
-3
45
38
9
17
12
36
47
-11
44
38
11
10
17
42
49
-7
43
38
8
17
13
38
49
-11
41
38
9
14
15
37
42
-5
41
38
8
9
21
42
63
-21
33
38
6
8
24
35
73
-38
26
Команда
1
2
3
6
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
13
4
2
41
23
18
43
19
12
5
2
32
19
13
41
19
11
7
1
34
17
17
40
19
9
5
5
26
15
11
32
19
9
4
6
34
28
6
31
19
7
8
4
24
17
7
29
19
8
4
7
33
26
7
28
19
6
9
4
21
19
2
27
19
7
6
6
23
22
1
27
19
6
8
5
29
27
2
26
19
7
5
7
23
21
2
26
19
6
8
5
18
17
1
26
19
7
4
8
25
25
0
25
19
6
6
7
19
21
-2
24
19
5
8
6
19
16
3
23
19
5
7
7
29
25
4
22
19
5
7
7
15
15
0
22
19
3
11
5
16
24
-8
20
19
4
2
13
19
34
-15
14
19
3
5
11
24
34
-10
14
Команда
1
3
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
10
6
3
32
18
14
36
19
10
5
4
24
17
7
35
19
9
5
5
26
21
5
32
19
9
5
5
28
25
3
32
19
8
5
6
25
22
3
29
19
8
4
7
28
21
7
28
19
7
7
5
29
26
3
28
19
7
6
6
22
21
1
27
19
6
7
6
18
17
1
25
19
4
11
4
21
26
-5
23
19
5
7
7
20
23
-3
22
19
6
3
10
27
34
-7
21
19
5
5
9
21
27
-6
20
19
4
7
8
22
27
-5
19
19
5
4
10
18
29
-11
19
19
4
7
8
15
25
-10
19
19
3
9
7
18
30
-12
18
19
4
6
9
18
26
-8
18
19
2
8
9
17
30
-13
14
19
2
6
11
16
39
-23
12
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире