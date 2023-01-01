Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лекко - турнирная таблица

Лекко
Италия. Серия B
Стадион:
Ригамонти-Чеппи
Сайт:
http://www.calciolecco1912.com/
Тренер:
Лучано Фоски
Новости Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Парма
2
Комо
3
Венеция
4
Кремонезе
5
Катанцаро
6
Сампдория
7
Палермо
8
Брешиа
9
Козенца
10
Модена
11
Реджана 1919
12
Пиза
13
Циттаделла
14
Зюйдтироль
15
Специя
16
Тернана
17
Бари
18
Асколи
19
Феральписало
20
Лекко
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
21
13
4
66
35
31
76
38
21
10
7
58
40
18
73
38
21
8
9
69
44
25
71
38
19
10
9
50
32
18
67
38
17
9
12
59
50
9
60
38
16
9
13
53
50
3
57
38
15
11
12
62
52
10
56
38
12
15
11
44
40
4
51
38
11
14
13
47
42
5
47
38
10
17
11
40
47
-7
47
38
10
17
11
38
45
-7
47
38
11
13
14
50
54
-4
46
38
11
13
14
38
47
-9
46
38
11
12
15
45
48
-3
45
38
9
17
12
36
47
-11
44
38
11
10
17
42
49
-7
43
38
8
17
13
38
49
-11
41
38
9
14
15
37
42
-5
41
38
8
9
21
42
63
-21
33
38
6
8
24
35
73
-38
26
Команда
1
Венеция
2
Комо
3
Парма
4
Кремонезе
5
Катанцаро
6
Брешиа
7
Палермо
8
Бари
9
Циттаделла
10
Пиза
11
Зюйдтироль
12
Специя
13
Сампдория
14
Модена
15
Асколи
16
Козенца
17
Тернана
18
Реджана 1919
19
Лекко
20
Феральписало
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
13
4
2
41
23
18
43
19
12
5
2
32
19
13
41
19
11
7
1
34
17
17
40
19
9
5
5
26
15
11
32
19
9
4
6
34
28
6
31
19
7
8
4
24
17
7
29
19
8
4
7
33
26
7
28
19
6
9
4
21
19
2
27
19
7
6
6
23
22
1
27
19
6
8
5
29
27
2
26
19
7
5
7
23
21
2
26
19
6
8
5
18
17
1
26
19
7
4
8
25
25
0
25
19
6
6
7
19
21
-2
24
19
5
8
6
19
16
3
23
19
5
7
7
29
25
4
22
19
5
7
7
15
15
0
22
19
3
11
5
16
24
-8
20
19
4
2
13
19
34
-15
14
19
3
5
11
24
34
-10
14
Команда
1
Парма
2
Кремонезе
3
Комо
4
Сампдория
5
Катанцаро
6
Венеция
7
Палермо
8
Реджана 1919
9
Козенца
10
Модена
11
Брешиа
12
Тернана
13
Пиза
14
Зюйдтироль
15
Феральписало
16
Циттаделла
17
Специя
18
Асколи
19
Бари
20
Лекко
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
10
6
3
32
18
14
36
19
10
5
4
24
17
7
35
19
9
5
5
26
21
5
32
19
9
5
5
28
25
3
32
19
8
5
6
25
22
3
29
19
8
4
7
28
21
7
28
19
7
7
5
29
26
3
28
19
7
6
6
22
21
1
27
19
6
7
6
18
17
1
25
19
4
11
4
21
26
-5
23
19
5
7
7
20
23
-3
22
19
6
3
10
27
34
-7
21
19
5
5
9
21
27
-6
20
19
4
7
8
22
27
-5
19
19
5
4
10
18
29
-11
19
19
4
7
8
15
25
-10
19
19
3
9
7
18
30
-12
18
19
4
6
9
18
26
-8
18
19
2
8
9
17
30
-13
14
19
2
6
11
16
39
-23
12
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Итоговый состав сборной России, увольнение Тедеско, новый клуб Гусева и другие новости
02:00
Моуринью прокомментировал вымученную победу «Реала» над «Эльче»
01:29
Клопп выбрал нового основного вратаря сборной Германии
01:14
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
1
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
1
ВидеоРадимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
2
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
Вчера, 22:48
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+