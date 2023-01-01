Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
3
7
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
33
26
4
3
72
17
55
82
33
26
3
4
58
13
45
81
33
18
11
4
59
24
35
65
32
18
6
8
52
38
14
60
33
13
7
13
43
46
-3
46
33
13
5
15
35
45
-10
44
33
10
13
10
45
38
7
43
33
12
4
17
44
52
-8
40
33
9
8
16
34
40
-6
35
32
8
5
19
30
64
-34
29
33
4
4
25
28
76
-48
16
33
1
8
24
22
69
-47
11
Команда
1
2
4
6
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
15
0
2
33
4
29
45
17
14
2
1
46
8
38
44
17
12
3
2
31
16
15
39
17
9
5
3
26
12
14
32
16
9
2
5
30
19
11
29
16
6
8
2
23
14
9
26
17
8
1
8
19
23
-4
25
17
6
5
6
26
27
-1
23
16
5
5
6
18
17
1
20
15
3
2
10
12
30
-18
11
16
1
6
9
14
31
-17
9
16
2
0
14
9
34
-25
6
Команда
1
2
3
8
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
12
2
2
26
9
17
38
16
11
3
2
25
9
16
36
16
9
6
1
33
12
21
33
16
7
2
7
17
19
-2
23
15
6
3
6
21
22
-1
21
16
5
4
7
16
22
-6
19
17
5
3
9
18
34
-16
18
17
4
5
8
22
24
-2
17
17
4
3
10
16
23
-7
15
17
3
2
12
14
33
-19
11
17
2
4
11
19
42
-23
10
17
0
2
15
8
38
-30
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире