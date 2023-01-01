Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
7
8
9
10
12
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
37
27
5
5
100
31
69
86
37
23
7
7
66
35
31
76
37
22
7
8
72
45
27
73
37
16
11
10
50
37
13
59
37
13
11
13
41
51
-10
50
36
13
10
13
44
54
-10
49
37
12
13
12
49
47
2
49
37
13
8
16
45
49
-4
47
37
11
14
12
33
51
-18
47
36
11
13
12
44
46
-2
46
37
9
18
10
41
42
-1
45
37
10
15
12
47
50
-3
45
37
11
12
14
45
45
0
45
37
10
12
15
41
54
-13
42
37
4
9
24
37
72
-35
21
37
3
9
25
30
76
-46
18
Команда
2
5
6
8
10
12
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
15
1
3
61
13
48
46
19
13
3
3
39
16
23
42
19
12
5
2
39
16
23
41
19
11
5
3
26
11
15
38
18
9
4
5
28
21
7
31
18
8
5
5
26
20
6
29
18
7
7
4
29
24
5
28
18
7
7
4
17
18
-1
28
19
7
7
5
20
19
1
28
19
7
7
5
23
18
5
28
19
6
9
4
25
21
4
27
17
7
5
5
24
27
-3
26
19
6
6
7
24
22
2
24
18
3
7
8
18
22
-4
16
18
2
5
11
19
37
-18
11
18
2
4
12
21
41
-20
10
Команда
3
4
9
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
12
4
2
39
18
21
40
18
11
2
5
27
19
8
35
19
9
6
4
31
25
6
33
18
9
4
5
33
29
4
31
19
6
5
8
20
27
-7
23
18
6
4
8
21
32
-11
22
18
5
6
7
21
23
-2
21
18
5
6
7
24
26
-2
21
19
4
7
8
16
33
-17
19
18
3
9
6
16
21
-5
18
19
3
8
8
18
26
-8
17
18
3
8
7
18
26
-8
17
19
4
4
11
17
28
-11
16
18
3
5
10
18
36
-18
14
19
2
5
12
16
31
-15
11
19
1
4
14
11
39
-28
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире