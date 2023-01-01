Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1 млн

Напредак - турнирная таблица

Крушевац
Сербия. Суперлига
Стадион:
Младост
Сайт:
http://fknapredak.rs/
Тренер:
Драган Перишич
Состав Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Црвена Звезда
2
Войводина
3
Партизан
4
Железничар
5
ИМТ Белград
6
Нови Пазар
7
ОФК
8
Раднички
9
Младост
10
Радник
11
Раднички 1923
12
Чукарички
13
ТСЦ Бачка Топола
14
Явор
15
Спартак Сб
16
Напредак
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
37
27
5
5
100
31
69
86
37
23
7
7
66
35
31
76
37
22
7
8
72
45
27
73
37
16
11
10
50
37
13
59
37
13
11
13
41
51
-10
50
36
13
10
13
44
54
-10
49
37
12
13
12
49
47
2
49
37
13
8
16
45
49
-4
47
37
11
14
12
33
51
-18
47
36
11
13
12
44
46
-2
46
37
9
18
10
41
42
-1
45
37
10
15
12
47
50
-3
45
37
11
12
14
45
45
0
45
37
10
12
15
41
54
-13
42
37
4
9
24
37
72
-35
21
37
3
9
25
30
76
-46
18
Команда
1
Црвена Звезда
2
Партизан
3
Войводина
4
Железничар
5
Раднички
6
Радник
7
Чукарички
8
Младост
9
ИМТ Белград
10
Явор
11
Раднички 1923
12
Нови Пазар
13
ТСЦ Бачка Топола
14
ОФК
15
Напредак
16
Спартак Сб
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
15
1
3
61
13
48
46
19
13
3
3
39
16
23
42
19
12
5
2
39
16
23
41
19
11
5
3
26
11
15
38
18
9
4
5
28
21
7
31
18
8
5
5
26
20
6
29
18
7
7
4
29
24
5
28
18
7
7
4
17
18
-1
28
19
7
7
5
20
19
1
28
19
7
7
5
23
18
5
28
19
6
9
4
25
21
4
27
17
7
5
5
24
27
-3
26
19
6
6
7
24
22
2
24
18
3
7
8
18
22
-4
16
18
2
5
11
19
37
-18
11
18
2
4
12
21
41
-20
10
Команда
1
Црвена Звезда
2
Войводина
3
ОФК
4
Партизан
5
Нови Пазар
6
ИМТ Белград
7
ТСЦ Бачка Топола
8
Железничар
9
Младост
10
Раднички 1923
11
Чукарички
12
Радник
13
Раднички
14
Явор
15
Спартак Сб
16
Напредак
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
12
4
2
39
18
21
40
18
11
2
5
27
19
8
35
19
9
6
4
31
25
6
33
18
9
4
5
33
29
4
31
19
6
5
8
20
27
-7
23
18
6
4
8
21
32
-11
22
18
5
6
7
21
23
-2
21
18
5
6
7
24
26
-2
21
19
4
7
8
16
33
-17
19
18
3
9
6
16
21
-5
18
19
3
8
8
18
26
-8
17
18
3
8
7
18
26
-8
17
19
4
4
11
17
28
-11
16
18
3
5
10
18
36
-18
14
19
2
5
12
16
31
-15
11
19
1
4
14
11
39
-28
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Итоговый состав сборной России, увольнение Тедеско, новый клуб Гусева и другие новости
02:00
Моуринью прокомментировал вымученную победу «Реала» над «Эльче»
01:29
Клопп выбрал нового основного вратаря сборной Германии
01:14
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
1
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
1
ВидеоРадимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
2
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
Вчера, 22:48
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+