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    Кифисиас - таблица

    Город Киффисиа
    Дивизион Греция-Суперлига
    Сайт kifisiafc.gr/
    Стадион Гипедо Ризуполис
    Тренер Яннис Анастасиу
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