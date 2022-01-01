Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Греция. Суперлига
Команды
Кифисиас
Состав
€ 7 млн
Кифисиас - состав команды
Киффисиа
Греция. Суперлига
Стадион:
Гипедо Ризуполис
Сайт:
http://kifisiafc.gr/
Тренер:
Яннис Анастасиу
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
99
Рамирес Мойзес
Вра
26
€ 0.8 млн
5
Петков Алекс
Защ
27
€ 0.6 млн
38
Покорны Якуб
Защ
30
€ 0.6 млн
23
Абанда Лерой
Защ
26
€ 0.45 млн
24
ван Эйма Рошон
Защ
28
€ 0.375 млн
3
Хухумис Диамантис
Защ
32
€ 0.3 млн
33
Соуза Угу
Защ
34
€ 0.15 млн
2
Апостолакис Константинос
Защ
27
€ 0.125 млн
2
Симон Давид
Защ
37
€ 0.05 млн
4
Ботиа Альберто
Защ
37
€ 0.05 млн
3
Jon de Luis
Защ
-
34
Clément Jolibois
Защ
-
48
Tiago Manso
Защ
-
77
Manolis Sbokos
Защ
-
8
Цимас Панайотис
Пол
25
€ 0.4 млн
31
Кусулос Янис
Пол
30
€ 0.375 млн
6
Помбо Хорхе
Пол
32
€ 0.275 млн
19
Вильяфаньес Лукас
Пол
34
€ 0.2 млн
21
Перес Рубен
Пол
37
€ 0.125 млн
60
Georgios Konstantakopoulos
Пол
-
16
Alexandros Pothas
Пол
-
4
Giannis Doiranlis
Пол
-
19
Imam Jagne
Пол
-
14
Timipere Johnson Eboh
Пол
-
17
Konstantinos Roukounakis
Пол
-
7
Антонисс Жереми
Нап
24
€ 0.8 млн
11
Мбула Хорди
Нап
27
€ 0.5 млн
11
Наннели Че
Нап
27
€ 0.5 млн
28
Сагаль Анхело
Нап
33
€ 0.35 млн
70
Муселик Себастьян
Нап
30
€ 0.175 млн
20
Диас Хорхе
Нап
37
€ 0.075 млн
8
Bernardo Martins
Нап
-
77
Miguel Tavares
Нап
-
75
Apostolos Tsilingiris
Нап
-
10
Gerson Sousa
Нап
-
15
A. Anagnostopoulos
Нап
-
32
Matías Esquivel
Нап
-
9
Dimitris Theodoridis
Нап
-
Всего игроков: 38, из них вратарей: 1, защитников: 13, полузащитников: 11, нападающих: 13
Главные новости
Итоговый состав сборной России, увольнение Тедеско, новый клуб Гусева и другие новости
02:00
Моуринью прокомментировал вымученную победу «Реала» над «Эльче»
01:29
Клопп выбрал нового основного вратаря сборной Германии
01:14
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
1
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
1
Видео
Радимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
2
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
Вчера, 22:48
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+