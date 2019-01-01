Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
6
7
8
9
10
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
12
3
2
28
11
17
39
17
11
4
2
30
9
21
37
17
11
4
2
37
10
27
37
17
8
2
7
23
23
0
26
17
7
5
5
27
20
7
26
17
6
6
5
29
26
3
24
16
7
2
7
30
32
-2
23
17
7
2
8
34
36
-2
23
17
6
4
7
24
22
2
22
17
5
7
5
32
32
0
22
17
5
3
9
23
32
-9
18
17
5
2
10
15
28
-13
17
16
2
2
12
14
33
-19
8
17
2
2
13
8
40
-32
8
Команда
3
4
5
6
8
9
10
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
7
0
1
19
3
16
21
8
6
2
0
13
3
10
20
9
5
2
2
18
5
13
17
8
5
0
3
8
4
4
15
9
4
2
3
18
14
4
14
9
4
2
3
20
15
5
14
8
4
1
3
12
8
4
13
9
4
1
4
11
14
-3
13
8
3
3
2
15
10
5
12
9
2
5
2
19
15
4
11
8
3
1
4
15
17
-2
10
8
2
3
3
12
11
1
9
8
1
2
5
8
17
-9
5
9
1
0
8
4
26
-22
3
Команда
1
4
6
7
8
9
10
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
6
2
0
19
5
14
20
9
6
1
2
15
8
7
19
9
4
4
1
11
6
5
16
9
4
1
4
12
11
1
13
9
3
4
2
15
12
3
13
9
3
3
3
14
16
-2
12
9
3
2
4
15
19
-4
11
8
3
2
3
13
17
-4
11
7
3
0
4
12
18
-6
9
8
3
0
5
14
21
-7
9
9
2
2
5
8
15
-7
8
8
1
2
5
4
14
-10
5
8
1
1
6
4
14
-10
4
8
1
0
7
6
16
-10
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире