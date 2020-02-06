- 6 февраля 2020
- 07:20 «Арарат» исключили из ПФЛ. У клуба отозвали лицензию 6
- 16 октября 2019
- 23:35 «РБК-Спорт»: В Москве появится новый футбольный клуб «Москоу Сити» 20
- 9 сентября 2019
- 22:34 Видео ЦСКА – о дебютном голе Лукаса Сантоса: «Первый маленький шедевр» 1
- 13:35 Товарищеский матч. Хет-трик Нисимуры помог ЦСКА разгромить «Арарат» 4
- 11:48 Помазун, Шарлия, Лукас Сантос – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Араратом» 1
- 4 сентября 2019
- 18:37 ЦСКА проведет товарищеский матч с «Араратом» без зрителей