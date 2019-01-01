Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
6
7
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
11
3
2
34
13
21
36
17
11
2
4
29
16
13
35
17
9
5
3
30
14
16
32
17
8
6
3
23
17
6
30
17
7
7
3
27
20
7
28
16
7
5
4
18
15
3
26
16
7
3
6
31
23
8
24
17
6
4
7
27
31
-4
22
16
6
3
7
15
26
-11
21
16
4
5
7
26
27
-1
17
17
4
3
10
15
24
-9
15
17
3
6
8
14
23
-9
15
16
3
4
9
15
29
-14
13
17
2
0
15
9
35
-26
6
Команда
2
6
7
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
7
2
0
20
4
16
23
8
6
1
1
20
4
16
19
8
5
3
0
16
5
11
18
8
5
2
1
10
5
5
17
9
4
4
1
14
9
5
16
9
4
0
5
17
14
3
12
8
3
2
3
9
9
0
11
8
3
2
3
15
14
1
11
8
3
2
3
9
9
0
11
9
2
3
4
10
11
-1
9
9
2
3
4
16
15
1
9
7
2
2
3
8
8
0
8
8
2
2
4
10
12
-2
8
8
1
0
7
5
15
-10
3
Команда
1
2
6
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
5
3
0
8
3
5
18
8
5
2
1
14
9
5
17
9
4
2
3
14
9
5
14
9
3
4
2
13
12
1
13
8
4
0
4
9
12
-3
12
7
3
3
1
14
9
5
12
8
3
3
2
13
11
2
12
9
3
2
4
12
17
-5
11
8
3
1
4
6
17
-11
10
7
2
2
3
10
12
-2
8
8
1
3
4
4
12
-8
6
9
1
2
6
7
21
-14
5
9
1
1
7
6
15
-9
4
9
1
0
8
4
20
-16
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире