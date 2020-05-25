- 25 мая 2020
- 12:58 Габулов: «Олимп-Долгопрудный» готов занять место в ФНЛ, если кто-то не пройдет лицензирование» 1
- 12:20 Официально: «Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один клуб 3
- 21 мая 2020
- 16:37 Вице-президент «Долгопрудного»: «Клуб объединится с «Олимпом, главным тренером будет Билялетдинов» 1
- 15:40 «Олимп» и «Долгопрудный» могут объединиться для выступления в ФНЛ
- 29 апреля 2020
- 20:29 «Олимп» подал документы на выступление в ФНЛ в следующем сезоне. В ПФЛ команда сейчас идет шестой
- 20 февраля 2020
- 17:57 Черчесов-младший подписал контракт с «Олимпом». Два дня назад Габулов возглавил совет директоров клуба 6
- 18 февраля 2020
- 13:20 Фото Габулов возглавил совет директоров играющего в ПФЛ «Олимпа»