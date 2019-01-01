Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
7
1
6
10
3
3
0
0
14
1
13
9
3
3
0
0
4
0
4
9
3
2
1
0
4
2
2
7
4
2
1
1
10
5
5
7
3
2
0
1
4
3
1
6
4
2
0
2
5
4
1
6
3
1
1
1
5
3
2
4
4
1
1
2
4
7
-3
4
4
1
0
3
4
9
-5
3
2
1
0
1
4
3
1
3
2
1
0
1
4
3
1
3
4
0
1
3
2
9
-7
1
3
0
0
3
1
9
-8
0
4
0
0
4
2
15
-13
0
Команда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
10
0
10
6
2
2
0
0
3
0
3
6
2
1
1
0
3
2
1
4
2
1
1
0
3
2
1
4
2
1
0
1
2
2
0
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
1
0
0
4
1
3
3
1
1
0
0
3
1
2
3
1
1
0
0
2
0
2
3
1
1
0
0
3
2
1
3
2
1
0
1
2
2
0
3
2
0
1
1
1
3
-2
1
1
0
0
1
1
2
-1
0
3
0
0
3
1
8
-7
0
2
0
0
2
1
9
-8
0
Команда
1
2
4
5
6
7
10
11
12
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
1
4
7
3
1
1
1
7
3
4
4
1
1
0
0
4
0
4
3
1
1
0
0
4
1
3
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
2
1
0
1
3
3
0
3
2
1
0
1
3
2
1
3
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
2
-1
0
2
0
0
2
1
5
-4
0
2
0
0
2
2
7
-5
0
2
0
0
2
1
6
-5
0
2
0
0
2
0
7
-7
0
1
0
0
1
0
2
-2
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире