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    Лада Д - результаты

    Город Димитровград
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 4
    Сайт https://vk.com/fctorpedodd
    Турниры:
    Россия. ПФЛ. Группа 4 (2020/2021)
    4 тур
    		29 августа, суббота 16:00 КАМАЗ 4:0 Лада Д
    3 тур
    		24 августа, понедельник 16:00 Лада Д 2:0 Зенит-Ижевск
    2 тур
    		15 августа, суббота 15:00 Звезда 3:2 Лада Д
    1 тур
    		10 августа, понедельник 16:00 Лада Д 0:2 Тюмень
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