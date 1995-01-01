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    Красный - таблица

    Город Смоленск
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 2
    Сайт https://fc-krasnyi.ru/
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Рязань 4 4 0 0 9:2 +7 12
    2. Сокол 4 3 1 0 11:1 +10 10
    3. Салют 4 3 1 0 7:2 +5 10
    4. Химик-Арсенал 4 2 2 0 4:1 +3 8
    5. Калуга 4 2 0 2 4:3 +1 6
    6. Квант 4 2 0 2 4:9 -5 6
    7. Металлург Лп 3 2 0 1 6:4 +2 6
    8. Металлург-Видное 4 2 0 2 7:3 +4 6
    9. Красный 4 1 2 1 3:3 0 5
    10. Авангард Кур 4 1 1 2 5:7 -2 4
    11. Строгино 4 1 1 2 4:7 -3 4
    12. Сатурн 3 1 0 2 2:3 -1 3
    13. Химки-2 4 1 0 3 5:8 -3 3
    14. Знамя 3 0 2 1 3:4 -1 2
    15. Факел-М 4 0 0 4 1:9 -8 0
    16. Сахалин 3 0 0 3 0:9 -9 0
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Салют 3 2 1 0 5:1 +4 7
    2. Сокол 2 2 0 0 9:0 +9 6
    3. Металлург-Видное 2 2 0 0 6:0 +6 6
    4. Рязань 2 2 0 0 5:0 +5 6
    5. Квант 2 2 0 0 4:2 +2 6
    6. Химик-Арсенал 2 1 1 0 1:0 +1 4
    7. Авангард Кур 2 1 1 0 4:3 +1 4
    8. Строгино 3 1 1 1 4:4 0 4
    9. Металлург Лп 2 1 0 1 3:2 +1 3
    10. Химки-2 2 1 0 1 3:2 +1 3
    11. Сатурн 1 1 0 0 1:0 +1 3
    12. Калуга 2 1 0 1 3:2 +1 3
    13. Красный 2 0 1 1 1:2 -1 1
    14. Сахалин 0 0 0 0 0:0 0 0
    15. Знамя 1 0 0 1 1:2 -1 0
    16. Факел-М 2 0 0 2 1:4 -3 0
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Рязань 2 2 0 0 4:2 +2 6
    2. Химик-Арсенал 2 1 1 0 3:1 +2 4
    3. Сокол 2 1 1 0 2:1 +1 4
    4. Красный 2 1 1 0 2:1 +1 4
    5. Салют 1 1 0 0 2:1 +1 3
    6. Металлург Лп 1 1 0 0 3:2 +1 3
    7. Калуга 2 1 0 1 1:1 0 3
    8. Знамя 2 0 2 0 2:2 0 2
    9. Сатурн 2 0 0 2 1:3 -2 0
    10. Металлург-Видное 2 0 0 2 1:3 -2 0
    11. Авангард Кур 2 0 0 2 1:4 -3 0
    12. Строгино 1 0 0 1 0:3 -3 0
    13. Химки-2 2 0 0 2 2:6 -4 0
    14. Факел-М 2 0 0 2 0:5 -5 0
    15. Квант 2 0 0 2 0:7 -7 0
    16. Сахалин 3 0 0 3 0:9 -9 0
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