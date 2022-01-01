Введите ваш ник на сайте
€ 750 тыс

Швайнфурт 05 - состав команды

Швайнфурт
Германия. Третья Лига
Сайт:
http://www.fcschweinfurt1905.de/
Состав Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Toni Stahl
Вра
-
8
Thomas Meißner
Защ
-
11
Ekin Çelebi
Защ
-
30
Гайс Йоханнес
Пол
32
€ 0.2 млн.
24
Tim Latteier
Пол
-
3
Devin Angleberger
Пол
-
9
Шуранов Эрик
Нап
23
€ 0.25 млн.
25
Винцгеймер Мануэль
Нап
26
€ 0.25 млн.
28
Луке-Нотаро Фабио
Нап
20
€ 0.05 млн.
17
Jakob Tranziska
Нап
-
37
Sebastian Müller
Нап
-
15
Kevin Fery
Нап
-
13
Kristian Böhnlein
Нап
-
33
J. Endres
Нап
-
Всего игроков: 14, из них вратарей: 1, защитников: 2, полузащитников: 3, нападающих: 8
18+
