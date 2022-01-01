Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Матчи
Новости
Бонусы
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
Трансферы
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
ЧМ-2026
Украина
Казахстан
Беларусь
МЛС
Турция
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Ямаль
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Германия. Третья Лига
Команды
Швайнфурт 05
Состав
€ 750 тыс
Швайнфурт 05 - состав команды
Швайнфурт
Германия. Третья Лига
Сайт:
http://www.fcschweinfurt1905.de/
Состав
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Toni Stahl
Вра
-
8
Thomas Meißner
Защ
-
11
Ekin Çelebi
Защ
-
30
Гайс Йоханнес
Пол
32
€ 0.2 млн.
24
Tim Latteier
Пол
-
3
Devin Angleberger
Пол
-
9
Шуранов Эрик
Нап
23
€ 0.25 млн.
25
Винцгеймер Мануэль
Нап
26
€ 0.25 млн.
28
Луке-Нотаро Фабио
Нап
20
€ 0.05 млн.
17
Jakob Tranziska
Нап
-
37
Sebastian Müller
Нап
-
15
Kevin Fery
Нап
-
13
Kristian Böhnlein
Нап
-
33
J. Endres
Нап
-
Всего игроков: 14, из них вратарей: 1, защитников: 2, полузащитников: 3, нападающих: 8
Главные новости
Семак: «Любой игрок «Зенита» может уйти, кроме одного»
01:15
«Ривер Плейт» хочет подписать двух футболистов «Зенита»
00:36
1
Семак отреагировал на инсайд Смолова о будущем Жерсона в «Зените»
00:12
2
Фото
На матче Лиги конференций с киевским «Динамо» вывесили флаги России и СССР
Вчера, 23:59
1
Лунев одним словом описал игру «Динамо» в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:48
Фото
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
Вчера, 23:37
Гусев объяснил кубковое поражение «Динамо» от «Зенита»
Вчера, 23:23
На ФИФА могут подать в суд из-за Роналду
Вчера, 23:11
13
Семак прокомментировал вылет «Зенита» в Путь регионов Кубка России
Вчера, 23:00
5
Фото
Сформированы все пары 1/4 финала Пути регионов Кубка России
Вчера, 22:43
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: