Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
7
9
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
19
4
3
51
15
36
61
26
16
6
4
49
20
29
54
26
16
4
6
50
23
27
52
26
14
4
8
46
32
14
46
26
12
7
7
34
26
8
43
26
11
10
5
49
27
22
43
26
11
4
11
30
35
-5
37
26
10
6
10
38
34
4
36
26
8
8
10
24
28
-4
32
26
8
8
10
29
35
-6
32
26
7
7
12
19
23
-4
28
26
7
4
15
26
40
-14
25
26
5
1
20
18
59
-41
16
26
1
1
24
12
78
-66
4
Команда
1
4
6
7
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
1
2
26
9
17
31
13
9
3
1
31
10
21
30
13
9
3
1
23
6
17
30
13
8
2
3
20
16
4
26
13
8
1
4
19
13
6
25
13
7
3
3
23
15
8
24
13
6
4
3
23
14
9
22
13
6
4
3
19
15
4
22
13
5
5
3
25
14
11
20
13
4
4
5
11
9
2
16
13
4
3
6
12
12
0
15
13
4
1
8
12
24
-12
13
13
3
2
8
14
22
-8
11
13
1
1
11
5
33
-28
4
Команда
4
5
7
9
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
1
2
28
9
19
31
13
7
3
3
18
10
8
24
13
6
5
2
24
13
11
23
13
7
1
5
23
17
6
22
13
6
3
4
24
14
10
21
13
4
6
3
15
13
2
18
13
4
5
4
12
16
-4
17
13
4
2
7
19
19
0
14
13
4
2
7
12
18
-6
14
13
3
3
7
8
14
-6
12
13
3
2
8
10
19
-9
11
13
2
4
7
6
21
-15
10
13
1
0
12
6
35
-29
3
13
0
0
13
7
45
-38
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире