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    Динамо-2 - таблица

    Город Санкт-Петербург
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт http://d2.fcdynamospb.ru/news
    Стадион МСА Петровский
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Чертаново 26 19 4 3 51:15 +36 61
    2. Текстильщик Ив 26 16 6 4 49:20 +29 54
    3. Казанка 26 16 4 6 50:23 +27 52
    4. Велес 26 14 4 8 46:32 +14 46
    5. Спартак Кс 26 12 7 7 34:26 +8 43
    6. Олимп-Долгопрудный 26 11 10 5 49:27 +22 43
    7. Псков-747 26 11 4 11 30:35 -5 37
    8. Торпедо Вл 26 10 6 10 38:34 +4 36
    9. Муром 26 8 8 10 24:28 -4 32
    10. Динамо-2 26 8 8 10 29:35 -6 32
    11. Луки-Энергия 26 7 7 12 19:23 -4 28
    12. ЦРФСО 26 7 4 15 26:40 -14 25
    13. Коломна 26 5 1 20 18:59 -41 16
    14. Знамя Труда 26 1 1 24 12:78 -66 4
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Казанка 13 10 1 2 26:9 +17 31
    2. Текстильщик Ив 13 9 3 1 31:10 +21 30
    3. Чертаново 13 9 3 1 23:6 +17 30
    4. Псков-747 13 8 2 3 20:16 +4 26
    5. Спартак Кс 13 8 1 4 19:13 +6 25
    6. Велес 13 7 3 3 23:15 +8 24
    7. Динамо-2 13 6 4 3 23:14 +9 22
    8. Торпедо Вл 13 6 4 3 19:15 +4 22
    9. Олимп-Долгопрудный 13 5 5 3 25:14 +11 20
    10. Луки-Энергия 13 4 4 5 11:9 +2 16
    11. Муром 13 4 3 6 12:12 0 15
    12. Коломна 13 4 1 8 12:24 -12 13
    13. ЦРФСО 13 3 2 8 14:22 -8 11
    14. Знамя Труда 13 1 1 11 5:33 -28 4
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Чертаново 13 10 1 2 28:9 +19 31
    2. Текстильщик Ив 13 7 3 3 18:10 +8 24
    3. Олимп-Долгопрудный 13 6 5 2 24:13 +11 23
    4. Велес 13 7 1 5 23:17 +6 22
    5. Казанка 13 6 3 4 24:14 +10 21
    6. Спартак Кс 13 4 6 3 15:13 +2 18
    7. Муром 13 4 5 4 12:16 -4 17
    8. Торпедо Вл 13 4 2 7 19:19 0 14
    9. ЦРФСО 13 4 2 7 12:18 -6 14
    10. Луки-Энергия 13 3 3 7 8:14 -6 12
    11. Псков-747 13 3 2 8 10:19 -9 11
    12. Динамо-2 13 2 4 7 6:21 -15 10
    13. Коломна 13 1 0 12 6:35 -29 3
    14. Знамя Труда 13 0 0 13 7:45 -38 0
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