Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Чертаново
|26
|19
|4
|3
|51:15
|+36
|61
|2.
|Текстильщик Ив
|26
|16
|6
|4
|49:20
|+29
|54
|3.
|Казанка
|26
|16
|4
|6
|50:23
|+27
|52
|4.
|Велес
|26
|14
|4
|8
|46:32
|+14
|46
|5.
|Спартак Кс
|26
|12
|7
|7
|34:26
|+8
|43
|6.
|Олимп-Долгопрудный
|26
|11
|10
|5
|49:27
|+22
|43
|7.
|Псков-747
|26
|11
|4
|11
|30:35
|-5
|37
|8.
|Торпедо Вл
|26
|10
|6
|10
|38:34
|+4
|36
|9.
|Муром
|26
|8
|8
|10
|24:28
|-4
|32
|10.
|Динамо-2
|26
|8
|8
|10
|29:35
|-6
|32
|11.
|Луки-Энергия
|26
|7
|7
|12
|19:23
|-4
|28
|12.
|ЦРФСО
|26
|7
|4
|15
|26:40
|-14
|25
|13.
|Коломна
|26
|5
|1
|20
|18:59
|-41
|16
|14.
|Знамя Труда
|26
|1
|1
|24
|12:78
|-66
|4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Казанка
|13
|10
|1
|2
|26:9
|+17
|31
|2.
|Текстильщик Ив
|13
|9
|3
|1
|31:10
|+21
|30
|3.
|Чертаново
|13
|9
|3
|1
|23:6
|+17
|30
|4.
|Псков-747
|13
|8
|2
|3
|20:16
|+4
|26
|5.
|Спартак Кс
|13
|8
|1
|4
|19:13
|+6
|25
|6.
|Велес
|13
|7
|3
|3
|23:15
|+8
|24
|7.
|Динамо-2
|13
|6
|4
|3
|23:14
|+9
|22
|8.
|Торпедо Вл
|13
|6
|4
|3
|19:15
|+4
|22
|9.
|Олимп-Долгопрудный
|13
|5
|5
|3
|25:14
|+11
|20
|10.
|Луки-Энергия
|13
|4
|4
|5
|11:9
|+2
|16
|11.
|Муром
|13
|4
|3
|6
|12:12
|0
|15
|12.
|Коломна
|13
|4
|1
|8
|12:24
|-12
|13
|13.
|ЦРФСО
|13
|3
|2
|8
|14:22
|-8
|11
|14.
|Знамя Труда
|13
|1
|1
|11
|5:33
|-28
|4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Чертаново
|13
|10
|1
|2
|28:9
|+19
|31
|2.
|Текстильщик Ив
|13
|7
|3
|3
|18:10
|+8
|24
|3.
|Олимп-Долгопрудный
|13
|6
|5
|2
|24:13
|+11
|23
|4.
|Велес
|13
|7
|1
|5
|23:17
|+6
|22
|5.
|Казанка
|13
|6
|3
|4
|24:14
|+10
|21
|6.
|Спартак Кс
|13
|4
|6
|3
|15:13
|+2
|18
|7.
|Муром
|13
|4
|5
|4
|12:16
|-4
|17
|8.
|Торпедо Вл
|13
|4
|2
|7
|19:19
|0
|14
|9.
|ЦРФСО
|13
|4
|2
|7
|12:18
|-6
|14
|10.
|Луки-Энергия
|13
|3
|3
|7
|8:14
|-6
|12
|11.
|Псков-747
|13
|3
|2
|8
|10:19
|-9
|11
|12.
|Динамо-2
|13
|2
|4
|7
|6:21
|-15
|10
|13.
|Коломна
|13
|1
|0
|12
|6:35
|-29
|3
|14.
|Знамя Труда
|13
|0
|0
|13
|7:45
|-38
|0