Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо-2 - турнирная таблица

Санкт-Петербург
Стадион:
МСА Петровский
Сайт:
http://d2.fcdynamospb.ru/news
Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Чертаново
2
Текстильщик
3
Казанка
4
Велес
5
Спартак К
6
Олимп-Долгопрудный
7
Псков
8
Торпедо Вл
9
Муром
10
Динамо-2
11
Луки-Энергия
12
ЦРФСО
13
Коломна
14
Знамя Труда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
19
4
3
51
15
36
61
26
16
6
4
49
20
29
54
26
16
4
6
50
23
27
52
26
14
4
8
46
32
14
46
26
12
7
7
34
26
8
43
26
11
10
5
49
27
22
43
26
11
4
11
30
35
-5
37
26
10
6
10
38
34
4
36
26
8
8
10
24
28
-4
32
26
8
8
10
29
35
-6
32
26
7
7
12
19
23
-4
28
26
7
4
15
26
40
-14
25
26
5
1
20
18
59
-41
16
26
1
1
24
12
78
-66
4
Команда
1
Казанка
2
Текстильщик
3
Чертаново
4
Псков
5
Спартак К
6
Велес
7
Динамо-2
8
Торпедо Вл
9
Олимп-Долгопрудный
10
Луки-Энергия
11
Муром
12
Коломна
13
ЦРФСО
14
Знамя Труда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
1
2
26
9
17
31
13
9
3
1
31
10
21
30
13
9
3
1
23
6
17
30
13
8
2
3
20
16
4
26
13
8
1
4
19
13
6
25
13
7
3
3
23
15
8
24
13
6
4
3
23
14
9
22
13
6
4
3
19
15
4
22
13
5
5
3
25
14
11
20
13
4
4
5
11
9
2
16
13
4
3
6
12
12
0
15
13
4
1
8
12
24
-12
13
13
3
2
8
14
22
-8
11
13
1
1
11
5
33
-28
4
Команда
1
Чертаново
2
Текстильщик
3
Олимп-Долгопрудный
4
Велес
5
Казанка
6
Спартак К
7
Муром
8
Торпедо Вл
9
ЦРФСО
10
Луки-Энергия
11
Псков
12
Динамо-2
13
Коломна
14
Знамя Труда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
1
2
28
9
19
31
13
7
3
3
18
10
8
24
13
6
5
2
24
13
11
23
13
7
1
5
23
17
6
22
13
6
3
4
24
14
10
21
13
4
6
3
15
13
2
18
13
4
5
4
12
16
-4
17
13
4
2
7
19
19
0
14
13
4
2
7
12
18
-6
14
13
3
3
7
8
14
-6
12
13
3
2
8
10
19
-9
11
13
2
4
7
6
21
-15
10
13
1
0
12
6
35
-29
3
13
0
0
13
7
45
-38
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Моуринью прокомментировал вымученную победу «Реала» над «Эльче»
01:29
Клопп выбрал нового основного вратаря сборной Германии
01:14
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
1
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
1
ВидеоРадимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
1
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
Вчера, 22:48
6
Семин вынес вердикт Дзюбе
Вчера, 22:41
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+