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Динамо-2
Результаты
Динамо-2 - результаты матчей
Санкт-Петербург
Стадион:
МСА Петровский
Сайт:
http://d2.fcdynamospb.ru/news
Результаты
Расписание
Таблица
Россия. ПФЛ. Зона Запад. 2017/2018
27.05 | 13:00
Динамо-2
2 : 1
Торпедо Вл
20.05 | 16:00
Луки-Энергия
0 : 1
Динамо-2
16.05 | 13:00
Динамо-2
4 : 0
Знамя Труда
11.05 | 17:00
Велес
1 : 0
Динамо-2
04.05 | 15:00
Динамо-2
3 : 1
Казанка
28.04 | 16:00
Олимп-Долгопрудный
1 : 1
Динамо-2
21.04 | 15:00
Динамо-2
1 : 0
Спартак К
14.04 | 13:00
Динамо-2
1 : 1
ЦРФСО
07.04 | 15:00
Текстильщик
2 : 2
Динамо-2
11.11 | 13:00
Динамо-2
2 : 1
Муром
04.11 | 14:00
Псков
3 : 0
Динамо-2
28.10 | 13:00
Динамо-2
0 : 2
Чертаново
21.10 | 14:00
Коломна
2 : 0
Динамо-2
15.10 | 13:00
Динамо-2
0 : 0
Луки-Энергия
07.10 | 14:00
Знамя Труда
0 : 1
Динамо-2
01.10 | 13:00
Динамо-2
2 : 3
Велес
23.09 | 17:00
Казанка
2 : 0
Динамо-2
17.09 | 13:00
Динамо-2
2 : 2
Олимп-Долгопрудный
08.09 | 18:00
Спартак К
2 : 0
Динамо-2
01.09 | 18:30
ЦРФСО
1 : 1
Динамо-2
25.08 | 18:00
Динамо-2
0 : 2
Текстильщик
18.08 | 17:30
Муром
5 : 0
Динамо-2
11.08 | 17:30
Динамо-2
1 : 1
Псков
03.08 | 18:00
Чертаново
2 : 0
Динамо-2
27.07 | 17:30
Динамо-2
5 : 0
Коломна
19.07 | 18:00
Торпедо Вл
0 : 0
Динамо-2
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