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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Текстильщик - Динамо-2
Текстильщик - Динамо-2: обзор матча 07 апреля 2018
Текстильщик
07.04.2018, суббота, 15:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 18 тур
2 : 2
Завершен
Динамо-2
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Текстильщик - Динамо-2
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0
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0
Матчи команд
Текстильщик
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Текстильщик
- : -
21.11.2026
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31.10.2026
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18.10.2026
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20.05.2018
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Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
4 : 0
16.05.2018
Знамя Труда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Велес
1 : 0
11.05.2018
Динамо-2
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Динамо-2
3 : 1
04.05.2018
Казанка
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