Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
8
10
11
12
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
37
31
3
3
93
27
66
96
37
25
6
6
80
45
35
81
37
21
10
6
72
39
33
73
37
19
11
7
62
45
17
68
37
17
4
16
59
61
-2
55
37
14
10
13
50
44
6
52
37
14
8
15
43
44
-1
50
37
13
7
17
36
51
-15
46
37
12
9
16
35
46
-11
45
37
12
8
17
40
43
-3
44
37
10
10
17
42
52
-10
40
37
11
7
19
35
64
-29
40
37
10
9
18
33
50
-17
39
37
8
14
15
45
56
-11
38
37
9
9
19
45
65
-20
36
37
3
9
25
19
57
-38
18
Команда
8
9
10
11
12
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
17
2
0
52
12
40
53
19
14
1
4
42
23
19
43
19
12
5
2
33
17
16
41
19
12
4
3
40
21
19
40
18
10
3
5
33
25
8
33
18
9
5
4
30
17
13
32
19
9
5
5
26
21
5
32
18
9
4
5
24
17
7
31
19
8
5
6
20
16
4
29
18
7
6
5
22
22
0
27
18
6
8
4
31
23
8
26
19
8
2
9
22
27
-5
26
18
7
2
9
28
28
0
23
19
5
6
8
22
24
-2
21
18
5
4
9
15
26
-11
19
18
1
5
12
6
24
-18
8
Команда
6
10
11
12
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
14
1
3
41
15
26
43
18
11
5
2
38
22
16
38
18
9
6
3
32
18
14
33
18
7
6
5
29
28
1
27
19
7
1
11
26
36
-10
22
19
6
3
10
20
38
-18
21
19
5
5
9
20
27
-7
20
18
5
4
9
20
28
-8
19
18
4
7
7
13
19
-6
19
18
5
3
10
17
23
-6
18
18
4
3
11
20
27
-7
15
19
4
3
12
12
34
-22
15
19
2
7
10
17
37
-20
13
19
3
3
13
11
28
-17
12
19
2
6
11
14
33
-19
12
19
2
4
13
13
33
-20
10
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире