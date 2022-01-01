Введите ваш ник на сайте
Химнасия и Эсгрима Мендоса - расписание матчей

Мендоса
Аргентина. Примера
Стадион:
Виктор Легроталье
Сайт:
http://gimnasiayesgrimamza.com.ar/wp/
Тренер:
Ариэль Брогги
Результаты Расписание Таблица
28.01 | 02:00
Химнасия и Эсгрима Мендоса
- : -
Сан-Лоренсо
03.02 | 04:00
Унион Санта-Фе
- : -
Химнасия и Эсгрима Мендоса
09.02 | 04:15
Химнасия и Эсгрима Мендоса
- : -
Институто
15.02 | 01:45
Тальерес де Кордоба
- : -
Химнасия и Эсгрима Мендоса
21.02 | 04:15
Химнасия и Эсгрима Мендоса
- : -
Химнасия
25.02 | 04:00
Химнасия и Эсгрима Мендоса
- : -
Индепендьенте
28.02 | 23:45
Бока Хуниорс
- : -
Химнасия и Эсгрима Мендоса
06.03 | 00:30
Химнасия и Эсгрима Мендоса
- : -
Дефенса и Хустисия
12.03 | 23:00
Депортиво Риестра
- : -
Химнасия и Эсгрима Мендоса
18.03 | 03:15
Химнасия и Эсгрима Мендоса
- : -
Эстудиантес
21.03 | 23:45
Ньюэллс Олд Бойз
- : -
Химнасия и Эсгрима Мендоса
05.04 | 23:00
Химнасия и Эсгрима Мендоса
- : -
Велес Сарсфилд
12.04 | 23:00
Платенсе
- : -
Химнасия и Эсгрима Мендоса
19.04 | 23:00
Химнасия и Эсгрима Мендоса
- : -
Ланус
26.04 | 23:00
Индепендьенте Ривадавия
- : -
Химнасия и Эсгрима Мендоса
26.07 | 23:00
Химнасия и Эсгрима Мендоса
- : -
Сентраль Кордоба
29.07 | 23:00
Сан-Лоренсо
- : -
Химнасия и Эсгрима Мендоса
02.08 | 23:00
Химнасия и Эсгрима Мендоса
- : -
Унион Санта-Фе
09.08 | 23:00
Институто
- : -
Химнасия и Эсгрима Мендоса
16.08 | 23:00
Химнасия и Эсгрима Мендоса
- : -
Тальерес де Кордоба
23.08 | 23:00
Химнасия
- : -
Химнасия и Эсгрима Мендоса
30.08 | 23:00
Индепендьенте
- : -
Химнасия и Эсгрима Мендоса
06.09 | 23:00
Химнасия и Эсгрима Мендоса
- : -
Бока Хуниорс
13.09 | 23:00
Дефенса и Хустисия
- : -
Химнасия и Эсгрима Мендоса
20.09 | 23:00
Химнасия и Эсгрима Мендоса
- : -
Депортиво Риестра
04.10 | 23:00
Эстудиантес
- : -
Химнасия и Эсгрима Мендоса
11.10 | 23:00
Химнасия и Эсгрима Мендоса
- : -
Ньюэллс Олд Бойз
18.10 | 23:00
Велес Сарсфилд
- : -
Химнасия и Эсгрима Мендоса
26.10 | 00:00
Химнасия и Эсгрима Мендоса
- : -
Платенсе
02.11 | 00:00
Ланус
- : -
Химнасия и Эсгрима Мендоса
09.11 | 00:00
Химнасия и Эсгрима Мендоса
- : -
Индепендьенте Ривадавия
