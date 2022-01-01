Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Франция. Лига 2
Команды
Ред Стар
Состав
€ 6 млн
Ред Стар - состав команды
Сен-Уэн
Франция. Лига 2
Стадион:
Стад Бауэр
Сайт:
http://www.redstar.fr/
Тренер:
Дамьен Перринелль
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
16
Пуссен Гаэтан
Вра
27
€ 1.2 млн
22
Силла Дембо
Защ
23
€ 1.5 млн
2
Маньин Тео
Защ
22
€ 0.9 млн
4
Joachim Kayi Sanda
Защ
-
24
Pierre Lemonnier
Защ
-
20
Dylan Durivaux
Защ
-
27
Bradley Danger
Защ
-
4
Пьерре Бальтасар
Пол
26
€ 1.5 млн
10
Хауи Сайф-Эддин
Пол
31
€ 0.6 млн
17
Samuel Renel
Пол
-
81
Giovanni Haag
Пол
-
25
Guillaume Trani
Пол
-
91
Кабрал Кевин
Нап
26
€ 1 млн
7
Damien Durand
Нап
-
30
Valentin Rabouille
Нап
-
1
Quentin Beunardeau
Нап
-
9
Pape Meissa Ba
Нап
-
3
Matthieu Huard
Нап
-
Всего игроков: 18, из них вратарей: 1, защитников: 6, полузащитников: 5, нападающих: 6
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
60
«Зенит» сыграет с аргентинским клубом
14:15
Семин назвал команду ЧМ-2026, которая вызывает у него восхищение
13:59
«Краснодар» проиграл «Локомотиву» в гонке за чемпиона России в составе «Зенита»
13:39
3
«Локомотив» подписывает экс-зенитовца
13:11
«Напоминает Андрюху Диканя»: Ребров – о вратаре ЧМ-2026
12:55
Клуб РПЛ проведет переговоры с Кокориным
12:21
Экс-игрок «Зенита» вступился за Роналду
11:33
Назван лучший комментатор ЧМ-2026 на «Матч ТВ»
11:16
4
В Примеру вернулся клуб, унижавший «Зенит»
11:10
19
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: