Главная
Португалия. Примейра
Команды
Алверка
Расписание
€ 10,80 млн
Алверка - расписание матчей
Алверка-ду-Рибатежу
Португалия. Примейра
Стадион:
Спортивный комплекс «Алверка»
Сайт:
http://www.fcalverca.pt/
Тренер:
Мигель «Куштодиу» Диас
Результаты
Расписание
Таблица
37‘
Морейренcе
1 : 0
Алверка
17.08 | 18:00
Алверка
- : -
Брага
17.08 | 18:00
Алверка
- : -
Брага
24.08 | 18:00
Эштрела
- : -
Алверка
24.08 | 18:00
Эштрела
- : -
Алверка
31.08 | 18:00
Алверка
- : -
Бенфика
31.08 | 18:00
Алверка
- : -
Бенфика
14.09 | 18:00
Алверка
- : -
Тондела
14.09 | 18:00
Алверка
- : -
Тондела
21.09 | 18:00
Санта-Клара
- : -
Алверка
21.09 | 18:00
Санта-Клара
- : -
Алверка
28.09 | 18:00
Алверка
- : -
Витория Гимараеш
28.09 | 18:00
Алверка
- : -
Витория Гимараеш
05.10 | 18:00
АВС
- : -
Алверка
05.10 | 18:00
АВС
- : -
Алверка
26.10 | 18:00
Алверка
- : -
Жил Висенте
26.10 | 18:00
Алверка
- : -
Жил Висенте
02.11 | 18:00
Спортинг
- : -
Алверка
02.11 | 18:00
Спортинг
- : -
Алверка
09.11 | 18:00
Алверка
- : -
Риу Аве
09.11 | 18:00
Алверка
- : -
Риу Аве
30.11 | 18:00
Каза Пиа
- : -
Алверка
30.11 | 18:00
Каза Пиа
- : -
Алверка
07.12 | 18:00
Алверка
- : -
Насьональ
07.12 | 18:00
Алверка
- : -
Насьональ
14.12 | 18:00
Арука
- : -
Алверка
14.12 | 18:00
Арука
- : -
Алверка
21.12 | 18:00
Алверка
- : -
Порту
21.12 | 18:00
Алверка
- : -
Порту
28.12 | 18:00
Эшторил
- : -
Алверка
28.12 | 18:00
Эшторил
- : -
Алверка
04.01 | 18:00
Алверка
- : -
Фамаликан
04.01 | 18:00
Алверка
- : -
Фамаликан
18.01 | 18:00
Алверка
- : -
Морейренcе
18.01 | 18:00
Алверка
- : -
Морейренcе
25.01 | 18:00
Брага
- : -
Алверка
25.01 | 18:00
Брага
- : -
Алверка
01.02 | 18:00
Алверка
- : -
Эштрела
01.02 | 18:00
Алверка
- : -
Эштрела
08.02 | 18:00
Бенфика
- : -
Алверка
08.02 | 18:00
Бенфика
- : -
Алверка
15.02 | 18:00
Тондела
- : -
Алверка
15.02 | 18:00
Тондела
- : -
Алверка
22.02 | 18:00
Алверка
- : -
Санта-Клара
22.02 | 18:00
Алверка
- : -
Санта-Клара
01.03 | 18:00
Витория Гимараеш
- : -
Алверка
01.03 | 18:00
Витория Гимараеш
- : -
Алверка
08.03 | 18:00
Алверка
- : -
АВС
08.03 | 18:00
Алверка
- : -
АВС
15.03 | 18:00
Жил Висенте
- : -
Алверка
15.03 | 18:00
Жил Висенте
- : -
Алверка
22.03 | 18:00
Алверка
- : -
Спортинг
22.03 | 18:00
Алверка
- : -
Спортинг
04.04 | 18:00
Риу Аве
- : -
Алверка
04.04 | 18:00
Риу Аве
- : -
Алверка
12.04 | 18:00
Алверка
- : -
Каза Пиа
12.04 | 18:00
Алверка
- : -
Каза Пиа
19.04 | 18:00
Насьональ
- : -
Алверка
19.04 | 18:00
Насьональ
- : -
Алверка
26.04 | 18:00
Алверка
- : -
Арука
26.04 | 18:00
Алверка
- : -
Арука
03.05 | 18:00
Порту
- : -
Алверка
03.05 | 18:00
Порту
- : -
Алверка
10.05 | 18:00
Алверка
- : -
Эшторил
10.05 | 18:00
Алверка
- : -
Эшторил
17.05 | 18:00
Фамаликан
- : -
Алверка
Спецпроект
Тест от «Бомбардира»: вспомните команды РПЛ по расстановке
20
Геркус раскритиковал Станковича: «Приехал звездой футбола, а что мы увидели?»
22:41
1
РПЛ. «Ростов» набрал первые очки, победив в большинстве «Пари НН» (1:0)
22:30
5
Видео
Карпин намекнул на ошибку Лунева в пропущенном голе от «Сочи»
22:19
1
Мостовой ответил, стоило ли «Спартаку» назначить Черчесова
22:00
Украинский новичок «ПСЖ», из-за которого должен уйти Сафонов, прибыл в Париж
21:46
4
Семин оценил хет-трик Батракова в ворота «Спартака»
21:41
В РПЛ установлен рекорд по матчам, проведенным игроком на скамейке запасных
21:24
3
Карпин оценил игру «Динамо» в матче с «Сочи»
21:00
5
«Спартак» заинтересовался защитником из клуба Примеры
20:48
4
